Нардепу Ніколаєнку, який скоїв смертельну ДТП, суд обрав запобіжний захід

Народний депутат Андрій Ніколаєнко впродовж 6 місяців 9 разів перевищував швидкість. Тепер його відправлено під домашній арешт. Розгляд справи із загибеллю дівчини триває.

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Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату Андрію Ніколаєнку, який 3 листопада поблизу Житомира скоїв ДТП, унаслідок якої загинула 18-річна дівчина. Про це повідомила кореспондентка "Суспільного" із зали суду.

Ніколаєнка зобов'язали прибувати до суду, здати паспорт та носити електронний браслет до 4 січня 2024 року.

Смертельна ДТП: що відомо

3 листопада народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко на Житомирській трасі під чсс руху збив 18-річну дівчину. Він їхав понад 130 км/год. Прокуратура клопотала про взяття нардепа під варту без права внесення застави.

7 листопада йому не обрали запобіжний захід — дату нового засідання мали оголосити наступного дня. Тоді близько 20 парламентарів прийшли на підтримку Ніколаєнка, а нардеп Разумков заявив, що хоче взяти його на поруки.

Під час засідання прокурор сказав, що Ніколаєнко рухався зі швидкістю 146 кілометрів на годину, однак остаточна експертиза ще не готова. Дозволена швидкість на цій трасі — 110 кілометрів на годину. Як сказав Ніколаєнко, загибла дівчина намагалася перебігти дорогу в невстановленому місці.

Згідно з інформацією, яку Фокус надавав раніше, за період із квітня по жовтень 2023 року, за автомобілем Mercedes-Benz GLE 300D, яким на момент ДТП керував Андрій Ніколаєнко, зафіксовано 9 випадків перевищення швидкості.

Авто, що оцінюється від 3 млн гривень, записано на цивільну дружину Ніколаєнка Катерину Вайдич. Mercedes-Benz GLE 300D 2023 року випуску Вайдич придбала майже два місяці тому.