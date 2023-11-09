Нардепу Николаенко, совершившему смертельное ДТП, суд избрал меру пресечения

Народный депутат Андрей Николаенко в течение 6 месяцев 9 раз превышал скорость. Теперь он отправлен под домашний арест. Рассмотрение дела с гибелью девушки продолжается.

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Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату Андрею Николаенко, который 3 ноября вблизи Житомира совершил ДТП, в результате которого погибла 18-летняя девушка. Об этом сообщила корреспондентка "Суспільного" из зала суда.

Николаенко обязали прибывать в суд, сдать паспорт и носить электронный браслет.

Смертельное ДТП: что известно

3 ноября народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко на Житомирской трассе во чсс движения сбил 18-летнюю девушку. Он ехал более 130 км/ч. Прокуратура ходатайствовала о взятии нардепа под стражу без права внесения залога.

7 ноября ему не избрали меру пресечения — дату нового заседания должны были объявить на следующий день. Тогда около 20 парламентариев пришли в поддержку Николаенко, а нардеп Разумков заявил, что хочет взять его на поруки.

Во время заседания прокурор сказал, что Николаенко двигался со скоростью 146 километров в час, однако окончательная экспертиза еще не готова. Разрешенная скорость на этой трассе — 110 километров в час. Как сказал Николаенко, погибшая девушка пыталась перебежать дорогу в неустановленном месте.

Согласно информации, которую Фокус предоставлял ранее, за период с апреля по октябрь 2023 года, за автомобилем Mercedes-Benz GLE 300D, которым на момент ДТП управлял Андрей Николаенко, зафиксировано 9 случаев превышения скорости.

Авто, которое оценивается от 3 млн гривен, записано на гражданскую жену Николаенко Екатерину Вайдич. Mercedes-Benz GLE 300D 2023 года выпуска Вайдич приобрела почти два месяца назад.