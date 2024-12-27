Теракт під ТЦК: уродженець Маріуполя заклав вибухівку біля військових (фото)

Жінка з Бердичева власноруч виготовила вибухівку за інструкцією від куратора з РФ, яку замаскувала в харчовий контейнер і начинила металевими кульками з підшипників для підсилення дії ураження. Виконавцем теракту, за даними силовиків, виявився 41-річний уродженець Маріуполя.

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У Бердичеві Житомирської області біля будівлі місцевого Терцентру комплектування кадрів та соцпідтримки пролунав вибух. СБУ та Нацполіція затримали причетних до теракту чоловіка та жінку. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали підозрюваних протягом кількох годин з моменту вибуху у Бердичеві Житомирської області 24 грудня цього року.

Виконавцем злочину виявився 41-річний житель Маріуполя, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини. Його спільниця — 23-річна наркозалежна із Бердичева, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала у Телеграм-каналах гроші на "дозу".

Жінка власноруч виготовила вибухівку за інструкцією від куратора з РФ. СВП вона замаскувала в харчовий контейнер і начинила металевими кульками з підшипників для підсилення дії ураження.

Готову вибухівку фігурантка передала рецидивісту, який прибув до Бердичева для виконання ворожого завдання. Після зустрічі зловмисник заховав вибуховий пристрій у пакет і залишив його під дверима ТЦК.

Відійшовши на "безпечну" відстань від саморобного вибухового пристрою, фігурант дистанційно вчинив підрив за допомогою мобільного телефону та саморобного електродетонатора, що був закріплений на вибухівці.

Підривника затримали за кілька годин

Процес підриву чоловік для звітності зафільмував на мобільний телефон, який сховав у коробку навпроти будівлі ТЦК. Гаджет транслював підрив у режимі реального часу.

За збігом обставин унаслідок події ніхто не постраждав.

Жінка особисто виготовила вибухівку

Правоохоронці затримали рецидивіста, коли він рейсовим автобусом повертався до Києва, де планував "залягти на дно". Його спільницю затримали за місцем проживання співмешканця у Бердичеві. Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами їхніх злочинів.

Затриманим повідомлено про підозру за скоєння терористичного акту. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 27 грудня повідомлялося, що українські захисники ліквідували трьох офіцерів окупаційних військ РФ на тимчасово окупованій території Запорізької області.