Теракт под ТЦК: уроженец Мариуполя заложил взрывчатку возле военных (фото)

Женщина из Бердичева собственноручно изготовила взрывчатку по инструкции от куратора из РФ, которую замаскировала в пищевой контейнер и начинила металлическими шариками из подшипников для усиления действия поражения. Исполнителем теракта, по данным силовиков, оказался 41-летний уроженец Мариуполя.

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В Бердичеве Житомирской области возле здания местного Терцентра комплектования кадров и соцподдержки прогремел взрыв. СБУ и Нацполиция задержали причастных к теракту мужчину и женщину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемых в течение нескольких часов с момента взрыва в Бердичеве Житомирской области 24 декабря этого года.

Исполнителем преступления оказался 41-летний житель Мариуполя, который ранее отбывал наказание за разбой, кражи и наркопреступления. Его сообщница — 23-летняя наркозависимая из Бердичева, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала в Телеграмм-каналах деньги на "дозу".

Женщина собственноручно изготовила взрывчатку по инструкции от куратора из РФ. СВП она замаскировала в пищевой контейнер и начинила металлическими шариками из подшипников для усиления действия поражения.

Готовую взрывчатку фигурантка передала рецидивисту, который прибыл в Бердичев для выполнения вражеского задания. После встречи злоумышленник спрятал взрывное устройство в пакет и оставил его под дверью ТЦК.

Отойдя на "безопасное" расстояние от самодельного взрывного устройства, фигурант дистанционно совершил подрыв с помощью мобильного телефона и самодельного электродетонатора, который был закреплен на взрывчатке.

Подрывника задержали за несколько часов

Процесс подрыва мужчина для отчетности снял на мобильный телефон, который спрятал в коробку напротив здания ТЦК. Гаджет транслировал подрыв в режиме реального времени.

По стечению обстоятельств в результате происшествия никто не пострадал.

Женщина лично изготовила взрывчатку

Правоохранители задержали рецидивиста, когда он рейсовым автобусом возвращался в Киев, где планировал "залечь на дно". Его сообщницу задержали по месту жительства сожителя в Бердичеве. Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами их преступлений.

Задержанным сообщено о подозрении за совершение террористического акта. Они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что 27 декабря сообщалось, что украинские защитники ликвидировали трех офицеров оккупационных войск РФ на временно оккупированной территории Запорожской области.