Слушали музыку РФ после удара по Сумах: полиция отыскала подростков и 20-летнего юношу (видео)

Полиция Киева отыскала молодых людей, которые слушали российскую музыку на Контрактовой площади в Киеве через несколько часов после атаки РФ на Сумы. Подростки хохотали в ответ на замечания, свидетельствуют кадры с места событий. Полицейским и работникам Службы безопасности Украины они объяснили, что были пьяны.

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О скандале со сторонниками русской музыки в Украине полиция Киева рассказала в заметке на странице Facebook.

Правоохранители объяснили, что отреагировали на видео со сторонниками музыки РФ, которое распространилось в сети. Видео опубликовала в TikTok пользовательница с ником sofikobliashyn. Запись длится 30 секунд. Слышен женский голос: гражданка говорит, что молодежь слушает российского исполнителя 13 апреля, через шесть часов после трагедии в Сумах. Она пытается пристыдить группу из около 5-6 подростков, которые в ответ хохочут, отворачиваются и делают музыку громче.

В заметке полиции Киева указано, что отыскали трех человек, которые фигурируют на записи. Выяснилось, что двум — по 17 лет, а третьему — 20. Подростки объяснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, а алкоголь достали благодаря совершеннолетнему "товарищу". В итоге правоохранители составили два административных протокола на слушателей русской музыки: по ст. 173 (за мелкое хулиганство, штраф до 120 грн) и по ст. 178 (за пьянство в общественных местах, штраф до 85 грн). Родители несовершеннолетних также получили протокол по ст. 184 (невыполнение обязанностей в отношении детей, штраф до 1 700 грн).

"Сейчас с молодыми людьми работают сотрудник Службы безопасности Украины", — добавила полиция Киева.

В заметке правоохранителей есть также фото фигурантов дела о русской музыке, пьянстве и хулиганстве. Лица граждан заблюрены, имена не указываются. Два человека на фото одеты в те же свитера, в которых они появились на видео с Подола.

Российская музыка — двое фигурантов скандала в Киеве Фото: Национальная полиция Русская музыка — полиция опрашивает фигуранта скандала в Киеве Фото: Национальная полиция

На ресурсах СБУ пока не писали о подростках, которые слушали русскую музыку. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь также не комментировал ситуацию в Киеве.

Русская музыка в Украине — детали

Отметим, ранее Фокус писал о российской музыке, которая заняла первые строчки по прослушиванию в Apple Music и Shazam. Как показал онлайн-рейтинг, в начале апреля самой популярной оказалась песня башкирской группы AY YOLA с композицией Homay. Впрочем, в рейтингах Spotify и YouTube в Украине песни Homay пока не отыскалось. Тем временем в сети показали видеодоказательства, что члены группы поддерживают российских военных, которые совершают преступления в Украине.

Напоминаем, в феврале первую строчку Apple Music в Украине занял еще один российский певец, которого Кремль назвал "иностранным агентом". Между тем 13 апреля, когда украинские подростки слушали музыку РФ, в Сумах произошел удар двух баллистических ракет.