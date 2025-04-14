Слухали музику РФ після удару по Сумах: поліція відшукала підлітків та 20-літнього молодика (відео)

Поліція Києва відшукала молодих людей, які слухали російську музику на Контрактовій площі у Києві через кілька годин після атаки РФ на Суми. Молодики реготали у відповідь на зауваження, свідчать кадри з місця подій. Поліцейським та працівникам Служби безпеки України вони пояснили, що були п'яні.

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Про скандал з прихильниками російської музики в Україні поліція Києва розповіла у дописі на сторінці Facebook.

Правоохоронці пояснили, що відреагували на відео з прихильниками музики РФ, яке поширилось у мережі. Відео опублікувала у TikTok користувачка з ніком sofikobliashyn. Запис триває 30 секунд. Чути жіночий голос: громадянка говорить, що молодь слухає російського виконавця 13 квітня, через шість годин після трагедії в Сумах. Вона намагається присоромити групу з приблизно 5–6 підлітків, які у відповідь регочуть, відвертаються та роблять музику гучніше.

У дописі поліції Києва вказано, що відшукали трьох осіб, які фігурують на записі. З'ясувалось, що двом — по 17 років, а третьому — 20. Підлітки пояснили, що перебували у стані алкогольного сп'яніння, а алкоголь дістали завдяки повнолітньому "товаришу". В підсумку правоохоронці склали два адміністративні протоколи на слухачів російської музики: за ст. 173 (за дрібне хуліганство, штраф до 120 грн) та за ст. 178 (за п'янство у громадських місцях, штраф до 85 грн). Батьки неповнолітніх також отримали протокол за ст. 184 (невиконання обов'язків щодо дітей, штраф до 1 700 грн).

"Наразі з молодиками працюють співробітники Служби безпеки України", — додала поліція Києва.

У дописі правоохоронців є також фото фігурантів справи про російську музику, п'янство та хуліганство. Обличчя громадян заблюрені, імена не вказуються. Двоє людей на фото вдягнуті у ті ж светри, в яких вони з'явились на відео з Подолу.

Російська музика — двоє фігурантів скандалу в Києві Фото: Національна поліція Російська музика — поліція опитує фігуранта скандалу в Києві Фото: Національна поліція

На ресурсах СБУ поки що не писали про підлітків, які слухали російську музику. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також не коментував ситуацію в Києві.

Російська музика в Україні — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про російську музику, яка посіла перші сходинки за прослуховуванням в Apple Music та Shazam. Як показав онлайн-рейтинг, на початку квітня найпопулярнішою виявилась пісня башкирського гурту AY YOLA з композицією Homay. Втім, у рейтингах Spotify та YouTube в Україні пісні Homay поки що не відшукалось.Тим часом у мережі показали відеодокази, що члени групи підтримують російських військових, які чинять злочини в Україні.

Нагадуємо, у лютому першу сходинку Apple Music в Україні посів ще один російський співак, якого Кремль назвав "іноземним агентом". Тим часом 13 квітня, коли українські підлітки слухали музику РФ, у Сумах стався удар двох балістичних ракет.