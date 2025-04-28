"Берешь прут и бьешь": актер Бенюк рассказал, как заставить детей забыть русский язык (видео)

Украинский актер Богдан Бенюк поделился советом, как сделать так, чтобы дети говорили на украинском языке и ощущали гордость за страну. Для этого нужен прут и физическое воздействие.

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Свои идеи он озвучил в интервью журналистке Алине Доротюк.

Бенюк предлагает выгонять с работ тех, кто не хочет перейти на украинский язык

"Берешь прут. И по ср**ке прутом, чтобы он забыл навеки вечные, что есть русский язык… Таким образом родить в ребенке гордость за [украинский] язык", — пояснил он.

Такой метод воспитания позволит родителям воспитать в ребенке уважение к Украине, уверен Бенюк.

Далее актер посоветовал журналистке воевать с ее племянниками: драться с ними, а старших бить бутылкой из-под воды по голове. После этого он вспомнил, что украинский народ мог выбрать проукраинскую власть еще в 1990-х годах.

Актер утверждает, что если услышит российский язык на улицах, это будет для него признаком врага. По его мнению, переехавшие от войны на Запад переселенцы продолжают "гнуть линию вялой русификации".

Также актер предлагает выгонять с работ тех, кто не хочет перейти на украинский язык во время общения. Причем это не будет ущемлением прав человека.

"Это правильно и продиктовано позицией нации, которая является государственной. Если человек в быту общается на русском, это сразу видно. Слова проскакивают", — заключил актер.

Напомним, в Киеве салон красоты Nomade Studio уволил сотрудницу за отказ говорить с клиентами на украинском языке. Блогер Андрей Смолий рекомендовал СБУ и Нацполиции отреагировать на инцидент.

Напомним, украинский военный Даниил Мирешкин возмутился, что Тараса Цимбалюка выбрали на роль героя 14-го сезона шоу "Холостяк". По его мнению, это "низкопробный интеллектуальный проект".