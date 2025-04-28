"Береш прут і б'єш": актор Бенюк розповів, як змусити дітей забути російську мову (відео)

Український актор Богдан Бенюк поділився порадою, як зробити так, щоб діти говорили українською мовою і відчували гордість за країну. Для цього потрібен прут і фізичний вплив.

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Свої ідеї він озвучив в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.

Бенюк пропонує виганяти з робіт тих, хто не хоче перейти на українську мову

"Береш прут. І по ср**ці прутом, щоб він забув навіки вічні, що є російська мова... Таким чином народити в дитині гордість за [українську] мову", — пояснив він.

Такий метод виховання дасть змогу батькам виховати в дитині повагу до України, впевнений Бенюк.

Далі актор порадив журналістці воювати з її племінниками: битися з ними, а старших бити пляшкою з-під води по голові. Після цього він згадав, що український народ міг обрати проукраїнську владу ще в 1990-х роках.

Актор стверджує, що якщо почує російську мову на вулицях, це буде для нього ознакою ворога. На його думку, переселенці, які переїхали від війни на Захід, продовжують "гнути лінію млявої русифікації".

Також актор пропонує виганяти з робіт тих, хто не хоче перейти на українську мову під час спілкування. Причому це не буде утиском прав людини.

"Це правильно і продиктовано позицією нації, яка є державною. Якщо людина в побуті спілкується російською, це відразу видно. Слова проскакують", — підсумував актор.

Нагадаємо, у Києві салон краси Nomade Studio звільнив співробітницю за відмову говорити з клієнтами українською мовою. Блогер Андрій Смолій рекомендував СБУ і Нацполіції відреагувати на інцидент.

Нагадаємо, український військовий Данило Мірешкін обурився, що Тараса Цимбалюка обрали на роль героя 14-го сезону шоу "Холостяк". На його думку, це "низькопробний інтелектуальний проєкт".