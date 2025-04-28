"Это какой-то сюр": актер-военный раскритиковал новый сезон "Холостяка" с Цимбалюком (видео)

Украинский актер и военнослужащий Даниил Мирешкин возмутился из-за выбора Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезона шоу "Холостяк" и в целом существования в стране, по его словам, "низкопробных интеллектуальных проектов".

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Видео военный опубликовал на своей странице в Instagram 27 апреля.

"Почему эта программа вообще продолжает существовать? Почему Тарас Цимбалюк? Я не понимаю что происходит?", — спросил воин.

Мирешкин возмутился тем, что в украинском обществе до сих пор не искоренен комплекс неполноценности.

"Какого хр**а мы терпим контент такого качества, эти "не нормы". Мне просто отбирает возможность доносить какие-то адекватные вещи. Это просто какой-то сюр. Мы не можем на дроны насобирать, у нас дроны здесь устраивают воздушные бои, чтобы людей в какой-то там лисьей норе спасти от FPV-шек и от сбросов. И заходишь (в сеть — ред.) — и смотришь на весь этот сюр. И думаешь: что, б**ха, происходит с этим миром? Что с нами не так? Что с этой страной не так? У нас некому прийти людей поменять на фронте, а для нас все еще является нормой какие-то низкопробные низкоинтеллектуальные проекты", — заявил военный.

Он обратился к украинской творческой интеллигенции с просьбой создавать проекты, которые будут не только развлекательными, но и полезными для развития общества. Кроме того, он вспомнил скандал с режиссером "Молодого театра" в Киеве и преподавателем Киевского театра кино и телевидения имени Карпенко-Карого Андреем Билоусом, которого не уволили с режиссерской должности, несмотря на обвинения от студенток в домогательствах.

"Я просто в отчаянии, люди, честно вам скажу. Мы просто перестанем существовать, если будем продолжать отмалчиваться, будем позволять рядом с собой существовать явной несправедливости, нарушением границ, моральных норм. Должен заработать в нашей стране репутационный институт. Если человек недостоин — он не имеет права медийной огласки, интервью, влиять на любые слои населения. Это табу. Надо запретить им", — высказался Мирешкин.

Тарас Цимбалюк попал в скандал с русским языком: детали

В июле 2024 года звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк попал в скандал из-за посещения частной вечеринки с русскоязычными песнями, которую организовала блогер Анна Алхим. На опубликованных в сети видео с мероприятия можно было услышать песни российских групп Руки Вверх, Hi-Fi, певицы Земфиры и других.

Цимбалюк ответил на хейт из-за российской музыки, признал свою ошибку и отметил, что как публичный человек он должен быть внимательнее к таким вопросам.

"Но, собственно, не надо мне забывать, что кроме волонтерства и производства украинских фильмов и сериалов, я — публичный человек, который всегда под лупой! И здесь стоит сделать выводы не только мне. На своем примере хочу попросить украинцев с аудиторией быть бдительными! Осознайте, за вами идут люди", — сказал актер.

Напомним, о том, что Тарас Цимбалюк станет новым героем шоу "Холостяк", создатели проекта сообщили 18 апреля.