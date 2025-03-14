Режиссер "Молодого театра" Билоус, которого обвинили в домогательствах, вернулся на должность

Сотрудники театра встречались с директором департамента культуры Киевской городской государственной администрации. Тот посоветовал с уважением относиться к каждому члену коллектива.

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Главный режиссер "Молодого театра" в Киеве и преподаватель Киевского театра кино и телевидения имени Карпенко-Карого Андрей Белоус, которого студентки обвинили в домогательствах, вернулся к выполнению своих обязанностей. Об этом он рассказал в комментарии Нromadske.

Как он рассказал, 10 февраля он по собственной инициативе написал прошение отстранить себя от исполнения обязанностей на месяц, чтобы "избежать различных спекуляций".

"По состоянию на 14 марта, как и раньше, у Департамента культуры [КГГА] нет правовых оснований для отстранения или увольнения меня с должности", — заявил Билоус.

Сотрудники театра имели встречи с директором департамента культуры Киевской городской государственной администрации Сергеем Анжияком, которая состоялась утром 14 марта. Он призвал коллектив театра "относиться с уважением к каждому члену коллектива, если мы хотим сохранить этот театр".

По словам чиновника, уже есть результаты комиссии, которая заседала по поводу скандала в театре. Члены комиссии предложили КГГА прекратить контракт с Билоусом, если департамент придет к выводу, что действия руководителя Молодого театра привели к потере доверия.

Скандал с преподавателем университета Карпенко Карого Андреем Белоусом: что известно

20 января в сети студентка Киевского национального университета театра кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого обвинила в сексуальных домогательствах преподавателя университета и главного режиссера "Молодого театра" Андрея Белоуса. Она обнародовала переписку с преподавателем и его недвусмысленными вопросами и комментариями.

28 января стало известно, что Андрея Билоуса отстранили от работы после обвинений в сексуальных домогательствах. В университете продолжается служебное расследование, а также вводят новые правила безопасности для студентов.

Также в "Молодом театре" состоялось общее собрание коллектива, где рассмотрели ситуацию относительно главного режиссера театра. На собрании прозвучал вопрос о том, кто-то в коллективе сам, или был свидетелем унижений, сексуальных домогательств или его заставляли к сексу. После него в зале встала с мест половина людей.