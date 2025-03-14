Режисер "Молодого театру" Білоус, якого звинуватили в домаганнях, повернувся на посаду

Співробітники театру мали зустрічі з директором департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Той порадив з повагою ставитися до кожного члена колективу.

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Головний режисер "Молодого театру" в Києві і викладач Київського театру кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Андрій Білоус, якого студентки звинуватили в домаганнях, повернувся до виконання своїх обов'язків. Про це він розповів в коментарі Нromadske.

Як він розповів, 10 лютого він з власної ініціативи написав прохання відсторонити себе від виконання обовʼязків на місяць, щоб "уникнути різноманітних спекуляцій".

"Станом на 14 березня, як і раніше, у Департаменту культури [КМДА] немає правових підстав для відсторонення або звільнення мене з посади", — заявив Білоус.

Співробітники театру мали зустрічі з директором департаменту культури Київської міської державної адміністрації Сергієм Анжияком, яка відбулася зранку 14 березня. Він закликав колектив театру "ставитися з повагою до кожного члена колективу, якщо ми хочемо зберегти цей театр".

За словами посадовця, вже є результати комісії, яка засідала з приводу скандалу в театрі. Члени комісії запропонували КМДА припинити контракт з Білоусом, якщо департамент дійде висновку, що дії керівника Молодого театру призвели до втрати довіри.

Скандал з викладачем університету Карпенка Карого Андрієм Білоусом: що відомо

20 січня в мережі студентка Київського національного університету театру кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого звинуватила в сексуальних домаганнях викладача університету та головного режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса. Вона оприлюднила листування з викладачем і його недвозначними питаннями та коментарями.

28 січня стало відомо, що Андрія Білоуса відсторонили від роботи після звинувачень у сексуальних домаганнях. В університеті триває службове розслідування, а також запроваджують нові правила безпеки для студентів.

Також у "Молодому театрі" відбулися загальні збори колективу, де розглянули ситуацію щодо головного режисера театру. На зборах пролунало питання щодо того, чи хтось в колективі сам, або був свідком принижень, сексуальних домагань чи його змушували до сексу. Після нього в залі встала з місць половина людей.