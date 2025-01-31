Встало пів зали: домагання Білоуса підтвердила велика кількість артистів "Молодого театру" (відео)

Під час зборів присутніх прямо запитали про те, чи були вони жертвами чи очевидцями домагань художнього керівника театру. Частина працівників закладу звернулася до КМДА з проханням усунути Андрія Білоуса з посади головного режисера.

Related video

В "Молодому театрі", котрий очолює Андрій Білоус, якого звинуватили в домаганні до студенток студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого, працівники визнали, що теж були жертвами харасменту. Про це стало відомо під час колективних зборів, які з цього приводу відбулися в театрі. Відео зборів опублікувала у Facebook дописувачка Вікторія Філончук.

"Кого принижували, кого торкалися без дозволу, кому писали повідомлення з натяками чи ставили питання про інтимне життя, кому не давали роль, бо ви відмовили, хто отримав роль, бо не відмовив, кого шантажували, на кого тиснули, кого змушували надсилати оголені фото, або кому надсилали їх без згоди, кого змушували до сексу? Хто був свідком або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег, будь ласка, підведіться", — звернулася до присутніх у залі одна з ведучих зборів.

Після цих слів майже половина працівників театру у залі встала.

Актриса "Молодого театру" Вікторія Ромашко в своєму інстаграмі повідомила, що частина колективу театру після скандалу "не почувається у безпеці" і звернулася до КМДА з проханням усунути Андрія Білоуса з посади очільника театру. Також вона додала, що інша частина колективу планує писати звернення на його захист.

Ще одна актриса театру Олена Узлюк подякувала молоді, яка підняла цю проблему і змогла говорити на загал про "такі важкі питання".

"Підсумки дня. "Молодий театр". Збір трупи. Я хочу висловити підтримку своїм молодим колегам, що змогли говорити про дуже важкі для них питання. Трансформація — ознака часу. Я глибоко вірю. Совість. Честь. Правда", — написала вона.

Скандал з викладачем Карпенка Карого Андрієм Білоусом: що відомо

20 січня в мережі з'явилося відео на якому студентка Київського національного університету театру кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого анонімно звинуватила в домаганнях відомого режисера, викладача університету та керівника "Молодого театру" .

24 дівчина оприлюднила свою особу. Софія, яка зараз живе в Лос-Анджелесі, поспілкувалася із журналістами і розповіла, що збирає свідчення інших потерпілих дівчат.

28 січня стало відомо, що Андрія Білоуса відсторонили від роботи після звинувачень у сексуальних домаганнях. В університеті триває службове розслідування, а також запроваджують нові правила безпеки для студентів.