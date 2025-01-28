Викладача Андрія Білоуса відсторонили після звинувачень у домаганнях

Викладача КНУ імені Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса відсторонили від роботи після звинувачень у сексуальних домаганнях. В університеті триває службове розслідування, а також запроваджують нові правила безпеки для студентів.

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Андрія Білоуса, художнього керівника Молодого театру та викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, відсторонили від роботи після звинувачень у сексуальних домаганнях. Про це повідомила помічниця ректора Ольга Сухова в коментарі для "Громадського".

Розслідування та рішення університету

За словами Сухової, після заяви студентки було розпочато службову перевірку, яка триває досі. Матеріали справи передані до правоохоронних органів, і наразі триває їхня оцінка. Поки ситуація не буде прояснена, Білоус не працюватиме зі студентами.

Університет також анонсував нововведення для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому. Серед них: встановлення камер відеоспостереження в навчальному закладі; обмеження спілкування студентів із викладачами поза межами офіційних групових чатів; проведення роз’яснювальної роботи для викладачів та студентів за участі експертів.

Що відомо про скандал?

Студентка КНУ імені Карпенка-Карого опублікувала відео, в якому заявила, що Білоус надсилав їй повідомлення інтимного характеру, а також фотографії інтимних місць інших студенток. За її словами, він вимагав подібні знімки у відповідь та робив сексуальні натяки.

Сам Андрій Білоус наразі не коментував звинувачення. Водночас адміністрація університету зазначила, що не отримувала доказів його неналежної поведінки, однак ставиться до ситуації серйозно.

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