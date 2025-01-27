Загибель блогерки Анни Жук: чоловікові загиблої оголосили підозру

Водію легковика, який спровокував смертельну ДТП на трасі Київ-Харків, унаслідок якої загинула популярна блогерка Анна Жук, оголосили підозру. Поліція повідомила, що чоловік порушив правила безпеки дорожнього руху, що призвело до трагедії.

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Водієві легковика, який спровокував смертельну ДТП на трасі Київ-Харків, унаслідок якої загинула популярна блогерка Анна Жук, оголосили підозру. Про це повідомив прессекретар поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Чоловікові, який був за кермом автомобіля, інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 2 статті 286, що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Слідчі дії з'ясовують обставини аварії.

Подробиці ДТП, внаслідок якої загинула Анна Жук

Трагічна аварія сталася 24 січня близько 8:40 на трасі Київ-Харків поблизу села Засулля Лубенської громади. Легковий автомобіль "Lexus", яким керував водій 1999 року народження, зіткнувся з вантажівкою "Renault Premium", що стояла за межами проїжджої частини дороги. Унаслідок аварії 39-річна пасажирка "Lexus" загинула на місці. Як з'ясувалося пізніше, це була Анна Жук, відома Instagram-блогерка з 370 тисячами підписників. Крім того, водії обох транспортних засобів і малолітній пасажир легковика були госпіталізовані з травмами.

Про Анну Жук

Анна Жук була харківською блогеркою, популярною в Instagram під псевдонімом Anet080808. Вона активно підтримувала Збройні сили України, організовуючи збори на допомогу військовим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Харкові попрощалися з блогеркою Анною Жук, яка загинула в ДТП.

Крім цього, Фокус писав, що відомо про блогерку Анну Жук, яка загинула в ДТП.