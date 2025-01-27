Гибель блогера Анны Жук: мужу погибшей объявили подозрение

Водителю легковушки, который спровоцировал смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков, в результате которого погибла популярный блогер Анна Жук, объявили подозрение. Полиция сообщила, что мужчина нарушил правила безопасности дорожного движения, что привело к трагедии.

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Водителю легковушки, который спровоцировал смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков, в результате которого погибла популярная блогерша Анна Жук, объявили подозрение. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Мужчине, который был за рулем автомобиля, инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения по части 2 статьи 286, предусматривающей лишение свободы на срок от трех до восьми лет, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Следственные действия выясняют обстоятельства аварии.

Подробности ДТП, в результате которого погибла Анна Жук

Трагическая авария произошла 24 января около 8:40 на трассе Киев-Харьков вблизи села Засулье Лубенской громады. Легковой автомобиль "Lexus", которым управлял водитель 1999 года рождения, столкнулся с грузовиком "Renault Premium", который стоял за пределами проезжей части дороги. В результате аварии 39-летняя пассажирка "Lexus" погибла на месте. Как выяснилось позже, это была Анна Жук, известный Instagram-блогер с 370 тысячами подписчиков. Кроме того, водители обоих транспортных средств и малолетний пассажир легковушки были госпитализированы с травмами.

Про Анну Жук

Анна Жук была харьковским блогером, популярной в Instagram под псевдонимом Anet080808. Она активно поддерживала Вооруженные силы Украины, организовывая сборы в помощь военным.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове попрощались с блогером Анной Жук, которая погибла в ДТП.

Кроме этого, Фокус писал, что известно о блогере Анне Жук, которая погибла в ДТП.