В Харькове попрощались с блогером Анной Жук, которая погибла в ДТП (фото, видео)

Трагедия произошла на трассе Киев — Харьков — Довжанский. Внедорожник, в котором ехала Анна Жук с мужем, столкнулся с грузовиком. Муж погибшей, Владимир Билевцов, который находился за рулем, выжил и прощался с женой, едва держась на ногах.

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В Харькове 26 января провели в последний путь блогера Анну Жук, которая погибла в ДТП 24 января. Об этом сообщило издание "Новости. Live" в Telegram.

На церемонию прощания, состоявшуюся в одном из соборов Харькова, пришло более 100 человек — родные, друзья, коллеги, а также военные, которым она помогала как волонтер. После панихиды Анну Жук похоронили на кладбище, а ее гроб накрыли флагом Украины.

Попрощаться с женой пришел и Владимир Билевцов, который был за рулем во время трагической аварии. По словам очевидцев, он еле держался на ногах, кроме этого он имел перевязанную руку из-за полученных травм.

"Она жила помощью военным, каждый день делала им праздник. Очень жаль", — сказал представитель украинского спортивного клуба "Адреналин".

Друзья и знакомые блогера вспоминают ее как светлого и доброго человека: "Лучший волонтер, лучшая мама, жена и дочь", — отметили присутствующие на похоронах.

В Харькове попрощались с блогером Анной Жук, которая погибла в ДТП Фото: t.me/novynylive_kharkiv В Харькове попрощались с блогером Анной Жук, которая погибла в ДТП Фото: t.me/novynylive_kharkiv В Харькове попрощались с блогером Анной Жук, которая погибла в ДТП Фото: t.me/novynylive_kharkiv В Харькове попрощались с блогером Анной Жук, которая погибла в ДТП Фото: t.me/novynylive_kharkiv

Заметим, смертельное ДТП произошло 24 января утром на трассе Киев — Харьков — Довжанский. По информации полиции, пострадали водители грузовика, внедорожника и ребенок 2015 года рождения, который находился в автомобиле Lexus. Всех с травмами госпитализировали в Лубенскую больницу.

Известно, что внедорожник, на котором супруги попали в аварию, они приобрели совсем недавно — 4 января 2024 года. 26 января Владимир Билевцов опубликовал в соцсетях сообщение, посвященное памяти жены.

Напомним, ранее мы писали, что известно о блогере Анне Жук, которая погибла в ДТП.

Кроме этого, Фокус писал о трагической гибели украинской туристки на Драгобрате.