"До встречи": муж погибшей в ДТП блогерши Анны Жук попрощался с ней (фото)

Прокуратура хочет задержать Владимира Билевцова, который находился за рулем во время смертельной аварии. Накануне он посетил похороны жены.

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Владимир Билевцов впервые прокомментировал трагическую гибель своей жены Анны Жук, жизнь которой унесло ДТП 24 января на трассе Киев-Харьков. Архивные фото он опубликовал в Instagram.

"До скорой встречи, мой любимый человек. Не могу поверить, что это правда. Если бы можно было отмотать время назад и все изменить, но, к сожалению, это невозможно. Люблю навечно! Царство небесное, любимая", — написал Владимир Билевцов.

В частности, мужчина показал архивные снимки с Анной на отдыхе в горах.

Анна Жук и Владимир Билевцов

26 января с Анной Жук попрощались в Харькове. На церемонии прощания также появился ее муж.

С Анной Жук попрощались в Харькове

Блогерша была на 14 лет старше Владимира и трогательно отзывалась о нем, называя добрым человеком.

"Я вообще никогда не чувствовала разницу в возрасте", — говорила Анна в интервью 2023 года.

В феврале 2023 года у пары родился сын Захар, а перед этим блогерша пережила выкидыш, оставаясь в Украине во время войны беременной.

Что известно о гибели Анны Жук

24 января 2025 года авто блогерши попало в ДТП на трассе Киев-Харьков. Машиной управлял ее муж Владимир. Блогерша погибла на месте, а ее сын получил ранения.

Мужа Анны Жук могут задержать

По данным блогера Евгения Зуба, который первым сообщил о смерти Анны, ее мужа хотят взять под стражу.

"Полтавская областная прокуратура хочет взять под стражу мужа блогера Анны Жук, которая недавно погибла в ДТП", — написал Зуб, показав соответствующее распоряжение местного прокурора.

Мужа Анны Жук могут посадить в тюрьму Фото: jenya zub LIVE NEWS

Напомним, как знакомые-блогеры Анны Жук отреагировали на ее смерть.

Также Фокус писал об активной гражданской позиции Анны Жук.