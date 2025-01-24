Инфлюенсер Анна Жук погибла в ДТП на Полтавщине: как отреагировали блогеры

Анна Жук погибла в ДТП, когда ехала на празднование дня рождения. Автомобиль, которым управлял ее муж, столкнулся с фурой, стоявшей на обочине.

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В пятницу утром, 24 января, около 08:40 на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Засулье Полтавской области погибла известная блогер Анна (Анет) Жук из Харькова. Об этом сообщил блогер Женя Зуб.

Как сообщили в полиции, автомобиль под управлением водителя 1999 года рождения, столкнулся с грузовиком Renault Premium, который находился в неподвижном состоянии за пределами проезжей части дороги.

Автомобиль Lexus, за рулем которого был ее муж, попал в ДТП во время обгона другой машины. В результате инцидента 39-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Мужчина, а также один из ее сыновей 2015 года рождения, который также находился в машине, получили травмы и были госпитализированы в Лубенскую больницу интенсивного лечения.

Как отреагировали блогеры на ДТП с Анной Жук

Блогер Анна Алхим не смогла сдержать слез, услышав трагическую новость. Сначала она дрожащим голосом выразила надежду, что это чья-то плохая неудачная шутка. Впрочем, через некоторое время написала, что все равно не верит.

Блогер-миллионерша Яна Дога отметила, что ей очень сложно оправиться от этой информации.

"Мы просто все шокированы. Она ехала на день рождения", — отметила она.

Блогер Дарья Пазюк ("Баба Даша") поделилась кадрами ужасной аварии, на которых заметно разбитая легковушка и добавила, что узнала, что в машине находилась Аня Жук с семьей.

Кирилл Скачков, который начинал как кулинарный блогер, сообщил, что они должны были встретиться через несколько часов.

Блогер Денис Поветкин отметил, что в этот роковой день должен был бы быть с ней вместе.

Блогер-предпринимательница Ольга Филева очень тяжело восприняла новость о гибели Анны. На видео она горько плачет по подруге.

Блогер, актер и певец Олег Машуковский отметил, что у него ступор от известия о гибели Анны Жук.

Он добавил, что из-за этого пришлось отменить празднование дня рождения девочки Мишель, для которой он является, очевидно, крестным отцом. Мишель является дочерью блогера Стаси Макеевой.

Напомним, Фокус писал, что Анна Жук воспитывала трех сыновей и активно помогала ВСУ.