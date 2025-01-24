Известная блогерша погибла в ДТП

Трагическое дорожно-транспортное происшествие на трассе Харьков-Киев унесло жизнь популярного украинского блогера Анны Жук (Аннет). В автомобиле, где она была пассажиркой, произошла авария во время обгона. Анна скончалась на месте, а ее сын получил травмы. Полиция начала расследование.

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На трассе Харьков-Киев трагически погибла популярная украинская блогерша Анна Жук (Аннет). В автомобиле, за рулем которого был ее муж, произошла авария во время обгона. В результате инцидента Анна скончалась на месте, а один из ее сыновей получил травмы. Об этом сообщила блогер Анна Алхим у себя в Инстаграм.

По информации Отдела коммуникации полиции Полтавщины, 24 января на трассе Киев-Харьков-Довжанский, вблизи села Засулье Лубенской территориальной общины, произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации полиции Полтавской области, около 08:40 на 209 километре трассы автомобиль Lexus столкнулся с неподвижным грузовиком Renault Premium, который находился за пределами проезжей части.

В результате аварии 39-летняя женщина-пассажирка Lexus погибла на месте происшествия. Водитель внедорожника Lexus (1999 года рождения), водитель грузовика и малолетний пассажир Lexus (2015 года рождения) получили телесные повреждения и были госпитализированы в Лубенскую больницу интенсивного лечения.

Правоохранители начали уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения. Следователи Главного управления полиции Полтавщины совместно с прокуратурой сейчас устанавливают точные обстоятельства и причины трагического происшествия. Детали расследования будут сообщены дополнительно.

Кто такая Анна Жук

Анна Жук была известным харьковским блогером и матерью троих сыновей. Она активно делилась моментами своей жизни в социальных сетях, в частности на Instagram, где ее подписчиками были более 370 тысяч человек. Анна активно участвовала в проектах, поддерживающих женщин, проводила мастер-классы и тренинги, а также часто была гостьей интервью и подкастов.

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