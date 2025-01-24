Воспитывала трех сыновей и помогала ВСУ: что известно о блогере Анне Жук, которая погибла в ДТП

Анна Жук родилась в городе Волчанск Харьковской области. Последние годы она посвящала себя помощи Украине.

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24 января 2025 года известная блогерша Анна Жук (Аннет) трагически погибла в аварии на трассе Киев-Харьков. Фокус рассказывает, что о ней известно.

Анна Жук воспитывала троих сыновей и последние годы посвящала себя помощи Украине.

На основную страницу блогера в Instagram подписано 370 тысяч человек, на резерв — более 75 тысяч. Анна Жук показывала свою жизнь и имела активную гражданскую позицию.

Фото: скріншот

Анна Жук родилась в городе Волчанск Харьковской области. За год до своей трагической гибели она дала интервью программе "У ліжку", беседуя с Маричкой Довбенко.

Харьковская блогерша активно помогала военным и пострадавшим от войны.

Анна Жук дала интервью в ноябре 2023 года

"У меня три сына. И я хочу, чтобы это все быстрее закончилось, потому что наша страна действительно сильная, у нас замечательные люди", — говорила блогерша.

В частности, Анна признавалась, что задонатила более двух миллионов гривен на нужды украинской армии (по состоянию на ноябрь 2023 года).

Муж и дети Анны Жук

Также Жук была беременна в начале полномасштабной войны и не боялась быть в таком состоянии в Украине. Впрочем, блогерша потеряла ребенка, а затем снова забеременела и родила третьего сына.

Анна была на 14 лет старше своего мужа.

"Я вообще никогда не чувствовала разницу в возрасте", — говорила она.

Что известно о гибели Анны Жук

24 января 2025 года авто блогера попало в ДТП на трассе Киев-Харьков. Машиной управлял муж Анны. Блогерша погибла на месте, а ее сын получил ранения, пишет Евгений Зуб.

"За рулем авто находился ее муж, мужчина пошел на обгон по правой полосе. Там находилась стоящая машина. Анна сразу погибла, ребенок, который находился сзади сломал то ли руку, то ли ногу", — написал Зуб.

Ранее Фокус писал о трагической гибели украинской туристки на Драгобрате.