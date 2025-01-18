Полетела с подъемника и влетела в забор: на "Драгобрате" погибла туристка

По информации журналистов, на место происшествия прибыла полиция, однако пока официальных комментариев от правоохранительных органов нет.

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На закарпатском горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка. Об этом сообщило издание Mukachevo.net со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

Журналисты отмечают, что по предварительной информации девушка во время катания на лыжах не удержалась на бугельном подъемнике. Она потеряла равновесие, полетела вниз и столкнулась с острой частью защитного забора.

Издание отмечает, что на место происшествия прибыла полиция.

Гибель туристки на горнолыжном курорте Драгобрат: реакция полиции и администрации

В полиции Закарпатской области на момент публикации никак не комментировали смерть туристки на "Драгобрате". Отсутствует реакция также администрации горнолыжного курорта.

Напомним, 10 января на одном из горнолыжных курортов Львовщины погиб ребенок. Установлено, что 12-летний житель города Киева отдыхал на курорте вместе с родителями. Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы. На месте медики оказывали мальчику помощь, однако, несмотря на все усилия, он умер. у ребенка была кататравма — то есть повреждения в результате падения с высоты, которая превышает рост травмированного человека. Его сердце запустить не удалось.

Позже в полиции сообщили, что открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Во время досудебного расследования правоохранители проверят, в частности, и соблюдение руководством комплекса требований правил по устройству, безопасной эксплуатации и содержания горнолыжных трасс.