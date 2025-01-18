Полетіла з підйомника та влетіла в паркан: на "Драгобраті" загинула туристка

За інформацією журналістів, на місце події прибула поліція, однак наразі офіційних коментарів від правоохоронних органів немає.

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На закарпатському гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка. Про це повідомило видання Mukachevo.net з посиланням на очевидців у соціальних мережах.

Журналісти зазначають, що за попередньою інформацією дівчина під час катання на лижах не втрималася на бугельному підйомнику. Вона втратила рівновагу, полетіла вниз та зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.

Видання зазначає, що на місце події прибула поліція.

Загибель туристки на гірськолижному курорті Драгобрат: реакція поліції та адміністрації

В поліції Закарпатської області на момент публікації ніяк не коментували смерть туристки на "Драгобраті". Відсутня реакція також адміністрації гірськолижного курорту.

Нагадаємо, 10 січня на одному із гірськолижних курортів Львівщини загинула дитина. Встановлено, що 12-річний мешканець міста Києва відпочивав на курорті разом із батьками. З’їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, попри всі зусилля, він помер. дитини була кататравма — тобто пошкодження внаслідок падіння з висоти, яка перевищує зріст травмованої людини. Його серце запустити не вдалось.

Пізніше в поліції повідомили, що відкрито кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Під час досудового розслідування правоохоронці перевірять, зокрема, й дотримання керівництвом комплексу вимог правил з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас.