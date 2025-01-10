Загибель дитини на гірськолижному курорті Львівщини: як відреагували в поліції

За інформацією правоохоронців, наразі проводиться досудове розслідування, під час якого поліція перевірить дотримання керівництвом комплексу правил з улаштування, експлуатації та утримання гірськолижних трас.

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Правоохоронці відреагували на смерть дитини на одному з гірськолижних курортів. Як зазначили в поліції Львівської області, наразі відкрито кримінальне провадження.

"За фактом слідчі відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок", — зазначили в пресслужбі.

Там додали, що під час досудового розслідування правоохоронці перевірять, зокрема, й дотримання керівництвом комплексу вимог правил з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас.

Смерть дитини на гірськолижному курорті: що відомо

За словами правоохоронців, подія сталась 8 січня близько 14:30 на території одного з гірськолижних комплексів на території Стрийського району. Зазначається, що 13-річний киянин приїхав на територію комплексу разом з сім’єю. Спускаючись трасою на лижах, він не розрахував швидкості, втратив керування та в’їхав у сітку, яка вказувала напрямок. Після цього він впав на сніг, отримавши при цьому травму голови.

Медики, які чергували на території комплексу, надавали хлопчику допомогу. Однак дитина померла на місці події від отриманих тілесних ушкоджень.

Інцидент відбувся на гірськолижному курорті "Плай". У дитини була кататравма — тобто пошкодження внаслідок падіння з висоти, яка перевищує зріст травмованої людини. Протягом серцево-легеневої реанімації, яку за протоколами здійснювали до 40 хвилин, серце дитини запустити не вдалося.

Нагадаємо, 2 січня в Хаджибейському районі Одеси на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку виникла пожежа через вибух пральної машинки. В результаті трагедії постраждала дитина.

Пізніше стало відомо, що в Києві чоловік з дитиною на руках забив собаку до смерті. Ймовірно, його очікує не один рік тюрми.