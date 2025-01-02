В Одесі вибухнула пральна машинка, зруйнувавши кімнату: постраждала дитина (фото)

Рятувальники повідомили про загоряння побутової техніки. Внаслідок події виявилася зруйнована міжкімнатна перегородка та пошкоджено стіни у двох квартирах поряд.

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У четвер, 2 січня, по вулиці Івана та Юрія Лип (колишня Гайдара) в Хаджибейському районі Одеси на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку виникла пожежа. Про це інформують в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як виявилося, у квартирі загорілася пральна машина.

Рятувальники встановили, що зруйнована міжкімнатна перегородка та пошкоджено стіни у двох квартирах, розташованих поруч.

Внаслідок події постраждав хлопчик, 2013 року народження. Неповнолітнього передано працівникам медичної допомоги.

На місці події працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причин надзвичайної події.

Місцеві Telegram-канали інформують, що у квартирі у той час був батько з дітьми. Дитину з переломом руки забрала швидка.

Нагадаємо, позашляховик Cybertruck, створений компанією Tesla, загорівся і вибухнув біля входу в готель Trump International у американському Лас-Вегасі. У будівлі спрацювала пожежна сигналізація, а дим після вибуху підіймався майже до верхніх поверхів споруди, яка належить обраному президенту Дональду Трампу.

Чиновник, поінформований про перебіг розслідування, повідомив, що "це не був вибух літієвої батареї", як припускали у мережі, адже у минулому були випадки, коли відсіки для батарей в автомобілях Tesla спонтанно загорялися. У кузові машини містився вантаж феєрверків, каністр із бензином та паливом для кемпінгу.