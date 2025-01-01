Tesla Cybertruck загорівся і вибухнув біля готелю Трампа в Лас-Вегасі (відео)

Готель Trump International у Лас-Вегасі був затягнутий димом після того, як біля вхідних дверей вибухнув Cybertruck, вироблений компанією Ілона Маска.

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Дорогий позашляховик Cybertruck, створений компанією Tesla, що належить близькому другові Дональда Трампа Ілону Маску, загорівся і вибухнув біля входу в готель Трампа Trump International у Лас-Вегасі. Про це пише Daily Mail.

Вибух "Кібертрака" біля готелю Дональда Трампа

Помаранчеві язики полум'я охопили Tesla Cybertruck, після чого пролунало кілька вибухів. Люди з будівель навколо, також опублікували відео, на якому видно, як дим піднімається майже до верхніх поверхів готелю Дональда Трампа.

У будівлі спрацювала пожежна сигналізація. Незрозуміло, чи були евакуйовані гості готелю, про постраждалих не повідомлялося.

Вибух "Кібертрака" біля готелю Дональда Трампа

Унаслідок вибуху близько 11 ранку в середу над готелем Trump Hotel на Fashion Show Drive піднялася велика хмара диму.

За даними телеканала News 3 Las Vegas, пожежники виїхали на місце загоряння транспортного засобу біля готелю. Також свідки повідомили, що до місця вибуху прослідувала ціла кавалькада поліцейських машин.

Поліцейські їдуть до місця вибуху біля готелю Трампа

Чоловік на ім'я Стівен Феландо, який зупинився в готелі Трампа, заявив, що стався "потужний вибух".

"Тут щойно вибухнуло щось велике. Щось просто вибухнуло в секції паркування... Я не знаю, що саме, але щось просто вибухнуло", — написав наляканий Стівен і зазначив, що вибух був такої сили, що в готелі "затряслися вікна".

Вибух "Кібертрака" біля готелю Дональда Трампа Фото: Скриншот

Новина про пожежу з'явилася через кілька годин після того, як обраний президент Дональд Трамп і генеральний директор Tesla Ілон Маск разом відсвяткували початок 2025 року. Маск був лише одним із сотень гостей зіркової вечірки Трампа в Мар-а-Лаго. Його чотирирічний син X також був присутній.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск нещодавно переїхав у розкішний котедж на території маєтку Мар-а-Лаго. За останні місяці він став вірним союзником Дональда Трампа і після інавгурації стане співголовою нового Департаменту ефективності державного управління.