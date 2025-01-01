Tesla Cybertruck загорелся и взорвался возле отеля Трампа в Лас-Вегасе (видео)

Отель Trump International в Лас-Вегасе был затянут дымом после того, как у входных дверей взорвался Cybertruck, произведенный компанией Илона Маска.

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Дорогой внедорожник Cybertruck, созданный компанией Tesla, принадлежащей близкому другу Дональда Трампа Илону Маску, загорелся и взорвался у входа в отель Трампа Trump International в Лас-Вегасе. Об этом пишет Daily Mail.

Взрыв "Кибертрака" у отеля Дональда Трампа

Оранжевые языки пламени охватили Tesla Cybertruck, после чего раздалось несколько взрывов. Люди из зданий вокруг, также опубликовали видео на котором видно, как дым поднимается почти до верхних этажей отеля Дональда Трампа.

В здании сработала пожарная сигнализация. Неясно, были ли эвакуированы гости отеля, о пострадавших не сообщалось.

Взрыв "Кибертрака" у отеля Дональда Трампа

В результате взрыва около 11 утра в среду над отелем Trump Hotel на Fashion Show Drive поднялось большое облако дыма.

По данным телеканала News 3 Las Vegas, пожарные выехали на место возгорания транспортного средства возле отеля. Также свидетели сообщили, что к месту взрыва проследовала целая кавалькада полицейских машин.

Полицейские едут к месту взрыва у отеля Трампа

Мужчина по имени Стивен Феландо, остановившийся в отеле Трампа, заявил, что произошел "мощный взрыв".

"Здесь только что взорвалось что-то крупное. Что-то просто взорвалось в секции парковки… Я не знаю, что именно, но что-то просто взорвалось", — написал напуганный Стивен и отметил, что взрыв был такой силы, что в отеле "затряслись окна".

Взрыв "Кибертрака" у отеля Дональда Трампа Фото: Скриншот

Новость о пожаре появилась через несколько часов после того, как избранный президент Дональд Трамп и генеральный директор Tesla Илон Маск вместе отпраздновали начало 2025 года. Маск был лишь одним из сотен гостей звездной вечеринки Трампа в Мар-а-Лаго. Его четырехлетний сын X также присутствовал.

Ранее стало известно, что Илон Маск недавно переехал в роскошный коттедж на территории поместья Мар-а-Лаго. За последние месяцы он стал верным союзником Дональда Трампа и после инаугурации станет сопредседателем нового Департамента эффективности государственного управления.