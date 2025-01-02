В Одессе взорвалась стиральная машинка, разрушив комнату: пострадал ребенок (фото)

Спасатели сообщили о возгорании бытовой техники. В результате происшествия оказалась разрушена межкомнатная перегородка и повреждены стены в двух квартирах рядом.

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В четверг, 2 января, по улице Ивана и Юрия Лип (бывшая Гайдара) в Хаджибейском районе Одессы на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома возник пожар. Об этом информируют в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как оказалось, в квартире загорелась стиральная машина.

Спасатели установили, что разрушена межкомнатная перегородка и повреждены стены в двух квартирах, расположенных рядом.

В результате происшествия пострадал мальчик, 2013 года рождения. Несовершеннолетний передан работникам медицинской помощи.

На месте происшествия работает опытно-испытательная лаборатория для установления причин чрезвычайного происшествия.

Местные Telegram-каналы информируют, что в квартире в то время был отец с детьми. Ребенка с переломом руки забрала скорая.

Напомним, внедорожник Cybertruck, созданный компанией Tesla, загорелся и взорвался у входа в отель Trump International в американском Лас-Вегасе. В здании сработала пожарная сигнализация, а дым после взрыва поднимался почти до верхних этажей здания, которое принадлежит избранному президенту Дональду Трампу.

Чиновник, информированный о ходе расследования, сообщил, что "это не был взрыв литиевой батареи", как предполагали в сети, ведь в прошлом были случаи, когда отсеки для батарей в автомобилях Tesla спонтанно загорались. В кузове машины находился груз фейерверков, канистр с бензином и топливом для кемпинга.