Взрыв Tesla Cybertruck у отеля Трампа расследуют как теракт: в авто были детонаторы и газовые баллоны

Полиция также не исключает, что есть связь с терактом в Новом Орлеане, где бывший военный въехал в толпу на пикапе, убив 15 человек.

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Власти обнаружили, что фейерверки, газовые баллоны и топливо для кемпинга были подключены к системе детонации, которой управлял водитель Tesla Cybertruck, взорвавшегося возле отеля Trump Hotel в Лас-Вегасе 1 января 2025 года. Об этом сообщает CNN.

Горящий Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа

Шериф Кевин Макмахилл из столичного полицейского управления Лас-Вегаса сообщил журналистам, что следователи изучают любые возможные связи со смертельным нападением в Новом Орлеане, произошедшим ранее в среду, но пока ничего не обнаружили.

Водитель Cybertruck въехал на парковочную зону отеля Дональда Трампа, и автомобиль взорвался. Водитель погиб, семеро прохожих получили травмы.

МакМахилл сказал, что грузовик находился перед отелем в течение 15-20 секунд, прежде чем взорвался. Он сказал, что он был арендован в Колорадо, и считыватели номерных знаков засекли его прибытие в Лас-Вегас утром 1 января.

Федеральные источники подтвердили ABC News, что ФБР проводит операции и поиски в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, в связи со взрывом Cybertruck при содействии Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).

Канистры с топливом и фейерверки в кузове "Кибертрака" Фото: Скриншот

Шериф сообщил, что генеральный директор Tesla Илон Маск помог расследованию, разблокировав грузовик после того, как он автоматически заблокировался во время взрыва, и предоставив следователям видеозапись подозреваемого на зарядных станциях по всему маршруту из Колорадо в Лас-Вегас.

На видео, показанном на пресс-конференции, было видно, что в кузове грузовика находится груз фейерверков, канистр с бензином и канистр с топливом для кемпинга.

Взорвавшийся в Лас-Вегасе Cybertruck был арендован на Turo — то же приложение использовалось для аренды пикапа, использовавшегося для смертоносной атаки в Новом Орлеане. Это сервис, где люди выставляют для аренды свои авто. Его еще называют "Airbnb для автолюбителей".

Пока полиция продолжает расследование, МакМахилл заявил полиции, что взрыв был "единичным инцидентом" и что "большей угрозы обществу нет". Он также сказал, что полиция не считает, что кто-либо помогал подозреваемому из Лас-Вегаса, о котором пока больше пока ничего не сообщили.

Чиновник, проинформированный о ходе расследования, сообщил ABC News, что "это не был взрыв литиевой батареи", как предполагали некоторые в сети. В прошлом были случаи, когда отсеки для батарей в автомобилях Tesla спонтанно загорались.

Напомним, 1 января выдалось неспокойным по всему миру. В США произошел теракт в Новом Орлеане, когда бывший военный Шамсуд-Дин Джаббар врезался в толпу на пикапе.

А в Черногории мужчина после ссоры в баре, вернулся с оружием и расстрелял посетителей. Погибло 11 человек, в том числе, двое детей.

В Брюсселе, столице Бельгии, в новогоднюю ночь во время уличных беспорядков сожгли 60 автомобилей. Полиция арестовала 159 человек.