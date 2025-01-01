Техасец, служивший в армии США: что известно о мужчине, устроившем теракт в Новом Орлеане

Шамсуд-Дин Джаббар врезался на своем пикапе в толпу, собравшуюся для празднования Нового года. Не менее 10 человек погибли, более 30 – получили ранения.

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ФБР идентифицировали мужчину, который устроил теракт в Новом Орлеане, протаранив толпу на своем пикапе. Оказалось, что это 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, родившийся и выросший в Техасе. Он также служил в армии США. Об этом пишет CBS News.

Следователи выясняют, был ли Джаббар связан с иностранной террористической организацией или вдохновлен ею. 1 января 2025 года ФБР заявило, что 42-летний Джаббар не "действовал в одиночку" во время атаки.

По данным ФБР, на кузове пикапа, которым управлял Джаббар, был обнаружен флаг ИГИЛ. Ведомство работает над установлением возможных связей и причастности подозреваемого к террористическим организациям.

Белый пикап на котором подозреваемый врезался в толпу Фото: Соцсети

Также в ФБР отметили, что в автомобиле подозреваемого были обнаружены оружие и взрывное устройство в ящике для льда. "Другие потенциальные СВУ также были обнаружены во Французском квартале", — сообщили правоохранители, отметив, что были обнаружены и нейтрализованы два самодельных взрывных устройства.

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил журналистам, что по состоянию на полдень среды ни ИГИЛ, ни какая-либо другая иностранная террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Джаббар был одет в бронежилет, с места происшествия был изъят длинный пистолет "с подавляющим устройством", которое действовало как глушитель, сообщили источники в правоохранительных органах.

Теракт на Бурбон-стрит в Новом Орлеане

Смертоносное нападение произошло около 3:15 утра по местному времени, когда мужчина на пикапе врезался в толпу, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек (некоторые СМИ утверждают, что погибших 15) и десятки получили ранения. Известно, что среди пострадавших есть и иностранцы. Журналисты выяснили, что травмы получили два гражданина Израиля.

Затем он вышел из автомобиля — пикапа Ford — и открыл огонь по местным сотрудникам правоохранительных органов, заявило ФБР, добавив, что грузовик, по всей видимости, был арендован. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения и были доставлены в местную больницу.

Шамсуд-Дин Джаббар был гражданином США и жил в Хьюстоне, Техас Фото: Соцсети

В итоге Джаббара застрелили полицейские и он скончался на месте происшествия. Уже известно, что пикап не принадлежал подозреваемому. Транспортное средство, белый электрический грузовик Ford F-150 Lightning, зарегистрирован на жителя Хьюстона, который работал в автосалоне, где был продан автомобиль, согласно публичным записям на основе номерного знака автомобиля. Мужчина сказал CNN, что автомобиль был выставлен на Turo, веб-сайте, который позволяет владельцам сдавать свои автомобили в аренду другим людям.

Напомним, инцидент произошел в среду утром, за несколько часов до футбольного матча Sugar Bowl, который традиционно собирает тысячи фанатов со всей страны. В момент наезда люди праздновали Новый год на улице Бурбон, которая славится своей ночной жизнью.