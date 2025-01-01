Техасець, який служив в армії США: що відомо про чоловіка, який влаштував теракт у Новому Орлеані

Шамсуд-Дін Джаббар врізався на своєму пікапі в натовп, що зібрався для святкування Нового року. Щонайменше 10 людей загинули, понад 30 — дістали поранення.

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ФБР ідентифікували чоловіка, який влаштував теракт у Новому Орлеані, протаранивши натовп на своєму пікапі. Виявилося, що це 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, який народився і виріс у Техасі. Він також служив в армії США. Про це пише CBS News.

Слідчі з'ясовують, чи був Джаббар пов'язаний з іноземною терористичною організацією або натхненний нею. 1 січня 2025 року ФБР заявило, що 42-річний Джаббар не "діяв поодинці" під час атаки.

За даними ФБР, на кузові пікапа, яким керував Джаббар, було виявлено прапор ІДІЛ. Відомство працює над встановленням можливих зв'язків і причетності підозрюваного до терористичних організацій.

Білий пікап на якому підозрюваний врізався в натовп Фото: Соцмережi

Також у ФБР зазначили, що в автомобілі підозрюваного було виявлено зброю і вибуховий пристрій у ящику для льоду. "Інші потенційні СВУ також було виявлено у Французькому кварталі", — повідомили правоохоронці, зазначивши, що було виявлено та нейтралізовано два саморобні вибухові пристрої.

Джерело, знайоме з перебігом розслідування, повідомило журналістам, що станом на полудень середи ні ІДІЛ, ні будь-яка інша іноземна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад.

Джаббар був одягнений у бронежилет, з місця події було вилучено довгий пістолет "із пригнічувальним пристроєм", який діяв як глушник, повідомили джерела в правоохоронних органах.

Теракт на Бурбон-стріт у Новому Орлеані

Смертоносний напад стався близько 3:15 ранку за місцевим часом, коли чоловік на пікапі врізався в натовп, унаслідок чого загинули щонайменше 10 осіб (деякі ЗМІ стверджують, що загиблих 15) і десятки дістали поранення. Відомо, що серед постраждалих є й іноземці. Журналісти з'ясували, що травми дістали два громадянина Ізраїлю.

Потім він вийшов з автомобіля — пікапа Ford — і відкрив вогонь по місцевих співробітниках правоохоронних органів, заявило ФБР, додавши, що вантажівка, найімовірніше, була орендована. Двоє співробітників правоохоронних органів дістали поранення і їх доправили в місцеву лікарню.

Шамсуд-Дін Джаббар був громадянином США і жив у Х'юстоні, Техас Фото: Соцмережi

У підсумку Джаббара застрелили поліцейські і він помер на місці події. Уже відомо, що пікап не належав підозрюваному. Транспортний засіб, біла електрична вантажівка Ford F-150 Lightning, зареєстрований на жителя Г'юстона, який працював в автосалоні, де було продано автомобіль, згідно з публічними записами на основі номерного знака автомобіля. Чоловік сказав CNN, що автомобіль було виставлено на Turo, веб-сайті, який дає змогу власникам здавати свої автомобілі в оренду іншим людям.

Нагадаємо, інцидент стався в середу вранці, за кілька годин до футбольного матчу Sugar Bowl, який традиційно збирає тисячі фанатів з усієї країни. У момент наїзду люди святкували Новий рік на вулиці Бурбон, яка славиться своїм нічним життям.