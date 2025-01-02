Мужчина расстрелял людей в Черногории: убил собственных родителей и двоих детей

1 января 2025 года вооруженный мужчина открыл огонь в баре в историческом городе Цетине в Черногории. 10 человек погибли, включая двоих детей, стрелок – скрылся.

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Вооруженный мужчина убил 10 человек, включая двоих детей, и ранил еще четверых 1 января 2025 года в черногорском городе Цетине. Стрелок находился в бегах. Об этом пишет Slobodna Evropa.

Стрельба в Цетине, Черногория

Полиция направила специальные войска на поиски стрелка, убившего посетителей бара в Цетине, примерно в 30 километрах к северо-западу от столицы Подгорицы. Мужчина открыл огонь в баре и скрылся с места преступления вооруженным. Полиция сообщила только, что это мужчина 45 лет. Журналисты выяснили, что его зовут Ако Мартинович.

Ако Мартинович, устроивший стрельбу в Цетине Фото: Скриншот

Сообщается, что погибло не менее 10 человек. Местные СМИ сообщают, что убитых 11, в том числе двое детей. Также отмечается, что Мартинович убил собственных родителей.

Министр внутренних дел Черногории Данило Саранович заявил, что "погибло несколько человек", включая владельца бара и членов его семьи, а также членов семьи стрелка, но не назвал точное число погибших.

Президент Яков Милатович сказал, что он был "шокирован и ошеломлен" трагедией. "Вместо праздничной радости… нас охватила печаль из-за потери невинных жизней", — сказал Милатович.

Премьер-министр Милойко Спаич посетил больницу, где находятся раненые, и объявил трехдневный траур, отменив все массовые мероприятия, не уточнив, сколько именно человек погибло.

Стрельба в Цетине, Черногория

Маленькая Черногория, население которой составляет около 620 000 человек, известна своей культурой ношения оружия, и многие берут его с собой.

Расстрел 1 января 2025 года стал вторым подобным случаем в Цетине за последние три года. В августе 2022 года нападавший убил 10 человек, прежде чем его застрелил прохожий.

В отчете RTCG мужчина был идентифицирован как Ако Мартинович, и было сказано, что он был известен своим странным поведением и в прошлом задерживался за незаконное хранение оружия. В 2005 году Мартинович был приговорен к году тюремного заключения условно за агрессивное поведение, но с ним не обращались как с лицом, представляющим интерес для службы безопасности, сообщил министр Саранович.

Он добавил, что в 2022 году у него нашли оружие и взрывчатку, за что его приговорили к трем месяцам тюрьмы.

В отчете говорится, что после ссоры в баре он пошел домой за своим оружием и вернулся, расстреляв людей. Затем он пошел в другой бар, где убил детей владельца бара и женщину, говорится в отчете полиции.

Напомним, 1 января 2025 года мужчина врезался в толпу в Новом Орлеане, убив не менее 10 человек. Оказалось, что он гражданин США из Техаса, который в прошлом служил в армии.