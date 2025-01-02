Мужчина расстрелял людей в Черногории: убил собственных родителей и двоих детей
1 января 2025 года вооруженный мужчина открыл огонь в баре в историческом городе Цетине в Черногории. 10 человек погибли, включая двоих детей, стрелок – скрылся.
Вооруженный мужчина убил 10 человек, включая двоих детей, и ранил еще четверых 1 января 2025 года в черногорском городе Цетине. Стрелок находился в бегах. Об этом пишет Slobodna Evropa.
Полиция направила специальные войска на поиски стрелка, убившего посетителей бара в Цетине, примерно в 30 километрах к северо-западу от столицы Подгорицы. Мужчина открыл огонь в баре и скрылся с места преступления вооруженным. Полиция сообщила только, что это мужчина 45 лет. Журналисты выяснили, что его зовут Ако Мартинович.
Сообщается, что погибло не менее 10 человек. Местные СМИ сообщают, что убитых 11, в том числе двое детей. Также отмечается, что Мартинович убил собственных родителей.
Министр внутренних дел Черногории Данило Саранович заявил, что "погибло несколько человек", включая владельца бара и членов его семьи, а также членов семьи стрелка, но не назвал точное число погибших.
Президент Яков Милатович сказал, что он был "шокирован и ошеломлен" трагедией. "Вместо праздничной радости… нас охватила печаль из-за потери невинных жизней", — сказал Милатович.
Премьер-министр Милойко Спаич посетил больницу, где находятся раненые, и объявил трехдневный траур, отменив все массовые мероприятия, не уточнив, сколько именно человек погибло.
Маленькая Черногория, население которой составляет около 620 000 человек, известна своей культурой ношения оружия, и многие берут его с собой.
Расстрел 1 января 2025 года стал вторым подобным случаем в Цетине за последние три года. В августе 2022 года нападавший убил 10 человек, прежде чем его застрелил прохожий.
В отчете RTCG мужчина был идентифицирован как Ако Мартинович, и было сказано, что он был известен своим странным поведением и в прошлом задерживался за незаконное хранение оружия. В 2005 году Мартинович был приговорен к году тюремного заключения условно за агрессивное поведение, но с ним не обращались как с лицом, представляющим интерес для службы безопасности, сообщил министр Саранович.
Он добавил, что в 2022 году у него нашли оружие и взрывчатку, за что его приговорили к трем месяцам тюрьмы.
В отчете говорится, что после ссоры в баре он пошел домой за своим оружием и вернулся, расстреляв людей. Затем он пошел в другой бар, где убил детей владельца бара и женщину, говорится в отчете полиции.
Напомним, 1 января 2025 года мужчина врезался в толпу в Новом Орлеане, убив не менее 10 человек. Оказалось, что он гражданин США из Техаса, который в прошлом служил в армии.