Чоловік розстріляв людей у Чорногорії: убив власних батьків і двох дітей

1 січня 2025 року озброєний чоловік відкрив вогонь у барі в історичному місті Цетине в Чорногорії. 10 людей загинули, включно з двома дітьми, стрілець — утік.

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Озброєний чоловік убив 10 осіб, включно з двома дітьми, і поранив ще чотирьох 1 січня 2025 року в чорногорському місті Цетине. Стрілець перебував у бігах. Про це пише Slobodna Evropa.

Стрілянина в Цетині, Чорногорія

Поліція направила спеціальні війська на пошуки стрільця, який убив відвідувачів бару в Цетині, приблизно за 30 кілометрів на північний захід від столиці Подгориці. Чоловік відкрив вогонь у барі і втік з місця злочину озброєним. Поліція повідомила тільки, що це чоловік 45 років. Журналісти з'ясували, що його звуть Ако Мартинович.

Ако Мартинович, який влаштував стрілянину в Цетіні Фото: Скриншот

Повідомляють, що загинуло щонайменше 10 осіб. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вбитих 11, зокрема двоє дітей. Також зазначається, що Мартинович убив власних батьків.

Міністр внутрішніх справ Чорногорії Данило Саранович заявив, що "загинуло кілька людей", включно з власником бару і членами його сім'ї, а також членами сім'ї стрілка, але не назвав точної кількості загиблих.

Президент Яків Мілатович сказав, що він був "шокований і приголомшений" трагедією. "Замість святкової радості... нас охопила печаль через втрату невинних життів", — сказав Мілатович.

Прем'єр-міністр Мілойко Спаїч відвідав лікарню, де перебувають поранені, і оголосив триденну жалобу, скасувавши всі масові заходи, не уточнивши, скільки саме людей загинуло.

Стрілянина в Цетині, Чорногорія

Маленька Чорногорія, населення якої становить близько 620 000 осіб, відома своєю культурою носіння зброї, і багато хто бере її з собою.

Розстріл 1 січня 2025 року став другим подібним випадком у Цетині за останні три роки. У серпні 2022 року нападник убив 10 осіб, перш ніж його застрелив перехожий.

У звіті RTCG чоловіка було ідентифіковано як Ако Мартинович, і було сказано, що він був відомий своєю дивною поведінкою і в минулому затримувався за незаконне зберігання зброї. У 2005 році Мартинович був засуджений до року тюремного ув'язнення умовно за агресивну поведінку, але з ним не поводилися як з особою, що становить інтерес для служби безпеки, повідомив міністр Саранович.

Він додав, що 2022 року в нього знайшли зброю і вибухівку, за що його засудили до трьох місяців в'язниці.

У звіті йдеться, що після сварки в барі він пішов додому за своєю зброєю і повернувся, розстрілявши людей. Потім він пішов до іншого бару, де вбив дітей власника бару і жінку, йдеться у звіті поліції.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року чоловік врізався в натовп у Новому Орлеані, убивши щонайменше 10 осіб. Виявилося, що він громадянин США з Техасу, який у минулому служив в армії.