Вибух Tesla Cybertruck біля готелю Трампа розслідують як теракт: в авто були детонатори та газові балони
Поліція також не виключає, що є зв'язок із терактом у Новому Орлеані, де колишній військовий в'їхав у натовп на пікапі, вбивши 15 осіб.
Влада виявила, що феєрверки, газові балони і паливо для кемпінгу були під'єднані до системи детонації, якою керував водій Tesla Cybertruck, що вибухнув біля готелю Trump Hotel у Лас-Вегасі 1 січня 2025 року. Про це повідомляє CNN.
Шериф Кевін Макмахілл зі столичного поліцейського управління Лас-Вегаса повідомив журналістам, що слідчі вивчають будь-які можливі зв'язки зі смертельним нападом у Новому Орлеані, що стався раніше в середу, але поки нічого не виявили.
Водій Cybertruck в'їхав на паркувальну зону готелю Дональда Трампа, і автомобіль вибухнув. Водій загинув, семеро перехожих дістали травми.
МакМахілл сказав, що вантажівка перебувала перед готелем протягом 15-20 секунд, перш ніж вибухнула. Він сказав, що її орендували в Колорадо, і зчитувачі номерних знаків засікли її прибуття в Лас-Вегас вранці 1 січня.
Федеральні джерела підтвердили ABC News, що ФБР проводить операції і пошуки в Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, у зв'язку з вибухом Cybertruck за сприяння Бюро з контролю за обігом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин (ATF).
Шериф повідомив, що генеральний директор Tesla Ілон Маск допоміг розслідуванню, розблокувавши вантажівку після того, як вона автоматично заблокувалася під час вибуху, і надавши слідчим відеозапис підозрюваного на зарядних станціях по всьому маршруту з Колорадо до Лас-Вегаса.
На відео, показаному на пресконференції, було видно, що в кузові вантажівки міститься вантаж феєрверків, каністр із бензином і каністр із паливом для кемпінгу.
Cybertruck, що вибухнув у Лас-Вегасі, було орендовано на Turo — той самий застосунок використовували для оренди пікапа, який використовували для смертоносної атаки в Новому Орлеані. Це сервіс, де люди виставляють для оренди свої авто. Його ще називають "Airbnb для автолюбителів".
Поки поліція продовжує розслідування, МакМахілл заявив поліції, що вибух був "одиничним інцидентом" і що "більшої загрози суспільству немає". Він також сказав, що поліція не вважає, що хтось допомагав підозрюваному з Лас-Вегаса, про якого поки що більше поки що нічого не повідомили.
Чиновник, поінформований про перебіг розслідування, повідомив ABC News, що "це не був вибух літієвої батареї", як припускали деякі в мережі. У минулому були випадки, коли відсіки для батарей в автомобілях Tesla спонтанно загорялися.
Нагадаємо, 1 січня видалося неспокійним по всьому світу. У США стався теракт у Новому Орлеані, коли колишній військовий Шамсуд-Дін Джаббар врізався в натовп на пікапі.
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