Вибух Tesla Cybertruck біля готелю Трампа розслідують як теракт: в авто були детонатори та газові балони

Поліція також не виключає, що є зв'язок із терактом у Новому Орлеані, де колишній військовий в'їхав у натовп на пікапі, вбивши 15 осіб.

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Влада виявила, що феєрверки, газові балони і паливо для кемпінгу були під'єднані до системи детонації, якою керував водій Tesla Cybertruck, що вибухнув біля готелю Trump Hotel у Лас-Вегасі 1 січня 2025 року. Про це повідомляє CNN.

Палаючий Tesla Cybertruck біля готелю Дональда Трампа

Шериф Кевін Макмахілл зі столичного поліцейського управління Лас-Вегаса повідомив журналістам, що слідчі вивчають будь-які можливі зв'язки зі смертельним нападом у Новому Орлеані, що стався раніше в середу, але поки нічого не виявили.

Водій Cybertruck в'їхав на паркувальну зону готелю Дональда Трампа, і автомобіль вибухнув. Водій загинув, семеро перехожих дістали травми.

МакМахілл сказав, що вантажівка перебувала перед готелем протягом 15-20 секунд, перш ніж вибухнула. Він сказав, що її орендували в Колорадо, і зчитувачі номерних знаків засікли її прибуття в Лас-Вегас вранці 1 січня.

Федеральні джерела підтвердили ABC News, що ФБР проводить операції і пошуки в Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, у зв'язку з вибухом Cybertruck за сприяння Бюро з контролю за обігом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин (ATF).

Каністри з паливом і феєрверки в кузові "Кібертрака" Фото: Скриншот

Шериф повідомив, що генеральний директор Tesla Ілон Маск допоміг розслідуванню, розблокувавши вантажівку після того, як вона автоматично заблокувалася під час вибуху, і надавши слідчим відеозапис підозрюваного на зарядних станціях по всьому маршруту з Колорадо до Лас-Вегаса.

На відео, показаному на пресконференції, було видно, що в кузові вантажівки міститься вантаж феєрверків, каністр із бензином і каністр із паливом для кемпінгу.

Cybertruck, що вибухнув у Лас-Вегасі, було орендовано на Turo — той самий застосунок використовували для оренди пікапа, який використовували для смертоносної атаки в Новому Орлеані. Це сервіс, де люди виставляють для оренди свої авто. Його ще називають "Airbnb для автолюбителів".

Поки поліція продовжує розслідування, МакМахілл заявив поліції, що вибух був "одиничним інцидентом" і що "більшої загрози суспільству немає". Він також сказав, що поліція не вважає, що хтось допомагав підозрюваному з Лас-Вегаса, про якого поки що більше поки що нічого не повідомили.

Чиновник, поінформований про перебіг розслідування, повідомив ABC News, що "це не був вибух літієвої батареї", як припускали деякі в мережі. У минулому були випадки, коли відсіки для батарей в автомобілях Tesla спонтанно загорялися.

Нагадаємо, 1 січня видалося неспокійним по всьому світу. У США стався теракт у Новому Орлеані, коли колишній військовий Шамсуд-Дін Джаббар врізався в натовп на пікапі.

А в Чорногорії чоловік після сварки в барі, повернувся зі зброєю і розстріляв відвідувачів. Загинуло 11 осіб, зокрема двоє дітей.

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