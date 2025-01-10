Гибель ребенка на горнолыжном курорте Львовщины: как отреагировали в полиции

По информации правоохранителей, сейчас проводится досудебное расследование, в ходе которого полиция проверит соблюдение руководством комплекса правил по устройству, эксплуатации и содержанию горнолыжных трасс.

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Правоохранители отреагировали на смерть ребенка на одном из горнолыжных курортов. Как отметили в полиции Львовской области, сейчас открыто уголовное производство.

"По факту следователи отделения полиции №3 Стрыйского районного управления полиции, под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что во время досудебного расследования правоохранители проверят, в частности, и соблюдение руководством комплекса требований правил по устройству, безопасной эксплуатации и содержания горнолыжных трасс.

Смерть ребенка на горнолыжном курорте: что известно

По словам правоохранителей, происшествие произошло 8 января около 14:30 на территории одного из горнолыжных комплексов на территории Стрыйского района. Отмечается, что 13-летний киевлянин приехал на территорию комплекса вместе с семьей. Спускаясь по трассе на лыжах, он не рассчитал скорости, потерял управление и въехал в сетку, которая указывала направление. После этого он упал на снег, получив при этом травму головы.

Медики, которые дежурили на территории комплекса, оказывали мальчику помощь. Однако ребенок скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте "Плай". У ребенка была кататравма — то есть повреждения в результате падения с высоты, которая превышает рост травмированного человека. В течение сердечно-легочной реанимации, которую по протоколам осуществляли до 40 минут, сердце ребенка запустить не удалось.

Напомним, 2 января в Хаджибейском районе Одессы на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома возник пожар из-за взрыва стиральной машинки. В результате трагедии пострадал ребенок.

Позже стало известно, что в Киеве мужчина с ребенком на руках забил собаку до смерти. Вероятно, его ожидает не один год тюрьмы.