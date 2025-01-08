Реанимировали 40 минут: на горнолыжном курорте во Львовской области погиб ребенок

Съезжая с горы на лыжах ребенок упал и получил тяжелую травму головы. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь мальчика не удалось.

Related video

В среду днем, 8 января, Стрыйское районное управление полиции получило сообщение, что на территории одного из горнолыжных комплексов погиб ребенок. Об этом сообщают в полиции Львовщины.

Правоохранители установили, что 12-летний житель города Киева отдыхал на курорте вместе с родителями. Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы. На месте медики оказывали мальчику помощь, однако, несмотря на все усилия, он умер.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.

Журналист Виталий Глагола уточнил, что трагедия произошла на горнолыжном курорте "Плай".

По его словам, мальчик, спускаясь по трассе, на большой скорости влетел в защитную сетку, после удара сделал сальто в воздухе и упал на землю. Журналист рассказал, что об этом он узнал от источников в руководстве курорта, которое просматривало видео с камер наблюдения. Однако доступ к этому видео пока отсутствует.

Медики, которые оперативно прибыли на место происшествия, пытались реанимировать мальчика с помощью дефибриллятора, но все их попытки оказались безуспешными — сердце ребенка так и не запустилось.

Во Львовском центре экстренной медицинской помощи рассказали LVIV.MEDIA, что на момент приезда бригады мальчику уже оказывали помощь работники курорта. Медики 40 минут пытались реанимировать ребенка, однако вынуждены были констатировать наступление смерти.

В комментарии "Суспільному" во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи рассказали, что по документам мальчику 13 лет.

У ребенка была кататравма — то есть повреждения в результате падения с высоты, которая превышает рост травмированного человека. В течение сердечно-легочной реанимации, которую по протоколам осуществляли до 40 минут, сердце ребенка запустить не удалось.

Напомним, на станции метро "Лыбедская" в Киеве ногу ребенка затянуло в эскалатор. Работница станции остановила "лестницу", а на место вызвали спасателей и медиков.

Также Фокус писал, что в Луцком районе двухлетний ребенок надел себе на голову кастрюлю и не смог ее снять. Спасатели разрезали кухонную посуду ножницами по металлу.