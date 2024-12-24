Зарплата вдвое выше рынка: Буковель ищет детских аниматоров

Отели Буковеля предлагают соискателям бесплатное проживание, питание и до 30 000 грн зарплаты.

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Во время зимних праздников горные курорты испытывают наплыв туристов и готовы платить зарплаты выше рыночных специалистам, которые будут развлекать гостей. В горнолыжном курорте Буковеле ищут детских аниматоров и размещают на портале для поиска работы вакансии с зарплатами от 15 000 до 30 000 гривен, что почти вдвое выше средней по рынку.

Детский аниматор в Буковеле может заработать от 15 до 30 тысяч гривен Фото: Скриншот

За работу аниматора-няни один из отелей обещает от 20 000 до 30 000 гривен. В обязанности няни будет входить проведение детских дискотек, мастер-классов и других развлечений. Работать предлагают посменно: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00. Отмечается, что кроме ставки зарплата будет состоять из процентов за продажи экскурсий и оплаты за услугу "персональная няня".

Другой отель предлагает детскому аниматору от 15 000 до 25 500 гривен за работу по графику 14 на 14, а также бесплатное проживание и питание. В обязанности будет входить проведение игровых программ, квестов, присмотр за детьми в игровой комнате.

В других регионах Украины зарплаты аниматоров ниже вдвое, иногда — втрое.

В других регионах Украины предлагают вдвое, а кое-где втрое меньшие зарплаты Фото: Скриншот

По данным портала Work.ua, на декабрь 2024 года аниматорам предлагают в среднем 18 500 грн. За год зарплаты аниматоров выросли на 28%.

Зарплаты аниматоров в Украине за год выросли в среднем на 28% Фото: Скриншот

Напомним, 11 декабря Фокус выяснял, каких специалистов ищут перед Новым годом в Украине. Директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов рассказал, что в государственном секторе сейчас наблюдается дефицит медиков и учителей, а также в ВСУ. Директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько в свою очередь отметила, что на рынке не хватает офисных сотрудников, специалистов производственной сферы и специалистов рабочих профессий.

Портал Work.ua 9 декабря называл самые популярные вакансии на рынке труда в ноябре. Самые большие зарплаты, по данным исследования, предлагали в секторах безопасности, недвижимости и торговли.