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Економіка

Зарплата вдвічі вища за ринок: Буковель шукає дитячих аніматорів

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Готелі Буковеля пропонують дитячим аніматорам зарплати до 30 тисяч гривень

Готелі Буковеля пропонують пошукачам безплатне проживання, харчування та до 30 000 грн зарплати.

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Під час зимових свят гірські курорти відчувають наплив туристів і готові платити зарплати вищі за ринкові спеціалістам, які розважатимуть гостей. У гірськолижному курорті Буковелі шукають дитячих аніматорів і розміщують на порталі для пошуку роботи вакансії з зарплатами від 15 000 до 30 000 гривень, що майже вдвічі вище за середню по ринку.

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Дитячий аніматор у Буковелі може заробити від 15 до 30 тисяч гривень
Фото: Скриншот

За роботу аніматора-няні один із готелів обіцяє від 20 000 до 30 000 гривень. В обов'язки няні входитиме проведення дитячих дискотек, майстер-класів та інших розваг. Працювати пропонують позмінно: з 8:00 до 11:00 і з 17:00 до 20:00. Зазначається, що крім ставки зарплата складатиметься з відсотків за продажі екскурсій та оплати за послугу "персональна няня".

Інший готель пропонує дитячому аніматору від 15 000 до 25 500 гривень за роботу за графіком 14 на 14, а також безплатне проживання та харчування. В обов'язки входитиме проведення ігрових програм, квестів, нагляд за дітьми в ігровій кімнаті.

В інших регіонах України зарплати аніматорів нижчі вдвічі, подекуди — втричі.

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В інших регіонах України пропонують удвічі, а подекути втричі менші зарплати
Фото: Скриншот

За даними порталу Work.ua, на грудень 2024 року аніматорам пропонують в середньому 18 500 грн. За рік зарплати аніматорів зросли на 28%.

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Зарплати аніматорів в Україні за рік зросли в середньому на 28%
Фото: Скриншот

Нагадаємо, 11 грудня Фокус з'ясовував, яких фахівців шукають перед Новим роком в Україні. Директор консалтингової компанії "Михайлов і партнери" Віталій Михайлов розповів, що в державному секторі зараз спостерігається дефіцит медиків і вчителів, а також у ЗСУ. Директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка Наталія Слинько своєю чергою зазначила, що на ринку бракує офісних співробітників, фахівців виробничої сфери та спеціалістів робочих професій.

Портал Work.ua 9 грудня називав найпопулярніші вакансії на ринку праці в листопаді. Найбільші зарплати, за даними дослідження, пропонували в секторах безпеки, нерухомості та торгівлі.