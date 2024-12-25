В Киеве на станции метро ногу ребенка "зажевало" в эскалатор

Ребенка передали врачам скорой помощи. Станция "Лыбедская" остается закрытой на вход.

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В Киеве на станции метро "Лыбедская" произошло чрезвычайное происшествие. Ногу ребенка затянуло в эскалатор. Об этом сообщает "Труха Киев".

Отмечается, что инцидент произошел во время спуска эскалатора в подземку. Он начал затягивать ногу ребенка. Сотрудница станции сразу остановила эскалатор, а на место вызвали спасателей и медиков.

"Слышно крик ребенка на Лыбедской. КГГА сообщает, что застряла обувь одного из пассажиров, но пишут, что это нога ребенка. На месте работают спасатели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенка передали врачам скорой. Станция "Лыбедская" остается закрытой на вход.

"Из-за заступа за ограничительную линию на ступеньке эскалатора, обувь ребенка попала между неподвижным элементом (балюстрадой) эскалатора, что повлекло защемление ноги", — рассказали о ситуации в Kyiv Metro Alerts.

В КГВА сообщили, что сейчас специалисты метрополитена проводят замену и настройку некоторых элементов эскалатора. Эти дейстивия крайне необходимы для их безопасной работы.

Напомним, что в КП "Киевский метрополитен" опровергли информацию о подтоплении станции "Демеевской" и заверили, что она работает в обычном режиме.

12 ноября Киевская городская прокуратура сообщала, что экс-руководителю метро Киева объявлено о подозрении в служебной халатности, из-за которой в декабре прошлого года подтопило тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".