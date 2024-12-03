"Нет никаких подтоплений": в Киевском метрополитене прокомментировали воду на "синей ветке"

В пресс-службе предприятия говорят, что в стенах метрополитена есть дренажные системы, куда попадают грунтовые воды. Водоотвод контролируется специалистами и сейчас на станции аварийной ситуации нет.

О подтоплении станции метро в Киеве со вчерашнего вечера писали в киевских Telegram-каналах и распространяли видео, на котором видно воду между рельсами. В КП "Киевский метрополитен" опровергли информацию о подтоплении станции "Демеевской" и заверили, что она работает в обычном режиме. Комментарий опубликовали на сайте Киевской городской государственной администрации.

"На станции метро "Демеевская" нет никаких подтоплений", — уверяют представители метрополитена.

По их словам, станция открыта для движения поездов и пассажиров с 5:49 до 22:34, и также работает как укрытие во время воздушных тревог.

В "Киевском метрополитене" говорят, что в сооружениях подземки есть дренажные системы, куда попадают грунтовые воды, поэтому иногда на станциях можно увидеть воду в лотках.

"Так, в сооружениях метрополитена есть дренажные системы, куда попадают все грунтовые воды. Водоотвод происходит автоматически, специалисты профильной службы ведут постоянный надзор за работой этих систем", — говорят на предприятии.

Напомним, 18 ноября представитель КГВА Михаил Шаманов рассказал, изменится ли режим работы Киевского метро во время воздушных тревог. По его словам, наземные станции метро во время угрозы обстрелов будут оставаться закрытыми.

12 ноября Киевская городская прокуратура сообщала, что экс-руководителю метро Киева объявлено о подозрении в служебной халатности, из-за которой в декабре прошлого года подтопило тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Станции пришлось закрыть на ремонт, из-за этого бюджет столицы потерял 130 млн грн.