Изменят ли в Киеве работу метро во время воздушных тревог: в КГВА ответили

Спикер КГВА Михаил Шаманов отметил, что обломки сбитых ракет и дронов несут потенциальную опасность. Поэтому необходимо перекрывать те участки метро, которые находятся на поверхности.

Несмотря на постоянные петиции от жителей в Киевской городской военной администрации не планируют во время воздушной тревоги те станции метро, которые находятся на поверхности. Об этом сообщил представитель КГВА Михаил Шаманов в эфире "Суспільного радио".

Он отметил, что открытие этих станций метро — это вопрос жизни и здоровья украинцев. Именно это в приоритете по сравнению с другими неудобствами.

"Я неоднократно повторял и буду повторять, что когда в столице работают Силы и средства противовоздушной обороны, то есть они сбивают и ракеты, и дроны. Соответственно, эти обломки могут, к сожалению, падать. Они не растворяются в воздухе. Это несет потенциальную опасность, поэтому мы вынуждены перекрывать те участки метро, которые выходят на поверхность. Соответственно, люди должны быть в безопасности. Поэтому движение метро и весь коммунальный транспорт останавливаются", — рассказал Михаил Шаманов.

Он отметил, что понимает, что людям неудобно, однако жизнь и здоровье являются приоритетными.

"Я, с одной стороны, понимаю людей, что неудобно. Мы все уже третий год живем вне зоны комфорта. Но, так или иначе, жизнь и здоровье украинцев, киевлян и гостей столицы является приоритетом, чем чье-то неудобство. Несмотря на все петиции, мы не можем позволить себе открывать станции метро, которые на поверхности. Это жизнь и здоровье людей", — добавил представитель КГВА.

Напомним, что утром 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет, а также беспилотников. Под атаку попала большая часть регионов Украины. В Киеве в результате российского ракетного удара произошло возгорание и разрушения в нескольких районах столицы.