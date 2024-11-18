Чи змінять в Києві роботу метро під час повітряних тривог: у КМВА відповіли

Речник КМВА Михайло Шаманов зазначив, що уламки збитих ракет і дронів становлять потенційну небезпеку. Тому необхідно перекривати ділянки метро, розташовані на поверхні.

Попри постійні петиції від жителів в Київській міській військовій адміністрації не планують відчиняти під час повітряної тривоги ті станції метро, які розміщені на поверхні. Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі "Громадського радіо".

Він зазначив, що відкриття цих станцій метро — це питання життя та здоров’я українців. Саме це є у пріоритеті в порівнянні з іншими незручностями.

"Я неодноразово повторював і буду повторювати, що коли в столиці працюють Сили й засоби протиповітряної оборони, тобто вони збивають і ракети, і дрони. Відповідно, ці уламки можуть, на жаль, падати. Вони не розчиняються в повітрі. Це становить потенційну небезпеку, тому ми змушені перекривати ті ділянки метро, які виходять на поверхню. Відповідно, люди мають бути в безпеці. Тому рух метро і весь комунальний транспорт зупиняються", — розповів Михайло Шаманов.

Він зазначив, що розуміє, що людям незручно, однак життя та здоров'я є приоритетними.

"Я, з одного боку, розумію людей, що незручно. Ми всі вже третій рік живемо поза зоною комфорту. Але, так чи інакше, життя та здоров’я українців, киян і гостей столиці є пріоритетом, ніж чиясь незручність. Попри всі петиції, ми не можемо дозволити собі відкривати станції метро, які на поверхні. Це життя і здоров’я людей", — додав речник КМВА.

Нагадаємо, що вранці 17 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням крилатих, балістичних, гіперзвукових ракет, а також безпілотників. Під атаку потрапила велика частина регіонів України. В Києві внаслідок російського ракетного удару сталося займання і руйнування в кількох районах столиці.