"Немає жодних підтоплень": у Київському метрополітені прокоментували воду на "синій гілці"

У пресслужбі підприємства кажуть, що в стінах метрополітену є дренажні системи, куди потрапляють ґрунтові води. Водовідведення контролюється фахівцями та зараз на станції аварійної ситуації немає.

Про підтоплення станції метро в Києві зі вчорашнього вечора писали у київських Telegram-каналах і поширювали відео, на якому видно воду між рейками. У КП "Київський метрополітен" спростували інформацію про підтоплення станції "Деміївської" і запевнили, що вона працює у звичайному режимі. Коментар опублікували на сайті Київської міської державної адміністрації.

"На станції метро "Деміївська" немає жодних підтоплень", — запевняють представники метрополітену.

За їхніми словами, станція відкрита для руху поїздів і пасажирів з 5:49 до 22:34, і також працює як укриття під час повітряних тривог.

У "Київському метрополітені" кажуть, що в спорудах підземки є дренажні системи, куди потрапляють ґрунтові води, тому іноді на станціях можна побачити воду в лотках.

"Так, у спорудах метрополітену є дренажні системи, куди потрапляють усі ґрунтові води. Водовідведення відбувається автоматично, фахівці профільної служби ведуть постійний нагляд за роботою цих систем", — говорять на підприємстві.

Нагадаємо, 18 листопада речник КМВА Михайло Шаманов розповів, чи зміниться режим роботи Київського метро під час повітряних тривог. За його словами, наземні станції метро під час загрози обстрілів лишатимуться закритими.

12 листопада Київська міська прокуратура повідомляла, що екскерівнику метро Києва оголошено про підозру в службовій недбалості, через яку торік у грудні підтопило тунель між станціями "Деміївська" і "Либідська". Станції довелося закрити на ремонт, через це бюджет столиці втратив 130 млн грн.