На відремонтованій станції метро в Києві знову побачили воду, — соцмережі (відео)

На опублікованому місцевими пабліками ролику видно підтоплення рейок. В "Київському метрополітені" наразі ситуацію не коментували.

У вівторок в ранці, 3 грудня, мережею поширилося відео, на якому видно ймовірне підтоплення станції метро "Деміївська" в Києві. Пасажири помітили воду між рейками. Відео поширюють місцеві Telegram-канали.

"Сьогодні на станції метро "Деміївська" пасажири знову побачили річку між рейками", — пишуть кияни у соцмережах.

Зазначимо, що в "Київському метрополітені" на момент публікації матеріалу відео не коментували та про підтоплення станції метро не повідомляли.

Підтоплення метро у Києві: ремонт станцій тривав 9 місяців

Через підтоплення тунелю "синю" гілку метрополітену на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки" зупиняли рух поїздів 8 грудня 2023 року. Через аварію закрили шість станцій метро. Громадська ініціатива "Пасажири Києва" повідомляла, що причиною стало обвалення герметизації тунелю, через яку вода пішла на колії.

5 березня 2024 року ЗМІ повідомляли, що на ще одній станції підземки в Києві тече вода зі стелі. У "Київському метрополітені" заявляли, що причиною може бути аварія водоводу.

11 вересня 2024 року міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що після 9 місяців робіт у Києві повністю відновлюють роботу "синьої" гілки метро.

12 листопада екскерівнику КП "Київський метрополітен" повідомили про підозру в службовій недбалості, через яку сталося підтоплення. Збитки від аварійного закриття станцій склали понад 130 млн грн.