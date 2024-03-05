У Києві протікає ще одна станція підземки: у метрополітені назвали причину (відео)

Жителі Києва поділилися в мережі кадрами, як зі стелі на "зеленій" гілці метро тече вода. У комунальному підприємстві заявили, що попередньо сталася аварія водопроводу.

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Київський метрополітен знову опинився в центрі уваги. Одна зі станцій підземки почала протікати. Видання "Новини.Live" у Telegram-каналі поділилося кадрами з місця інциденту.

Очевидці показали, що на станції метро "Видубичі", яка розташована на "зеленій" гілці, зі стелі почала текти вода. У результаті на платформах і коліях почали утворюватися калюжі.

Українці задалися питанням, чи можуть після цього обмежити пересування цим видом громадського транспорту, як це сталося в грудні минулого року з "синьою" гілкою.

Журналісти видання "ТСН" звернулися по коментар до представників Київського метрополітену. Виявилося, що сталася аварія водопроводу, що й могло призвести до потрапляння води на станцію.

Інтенсивної течії води, як зазначається, зараз на стації немає. Попередньо опубліковані в мережі кадри було зроблено ще на вихідних.

"Нам відомо про проблему потрапляння води на станцію метро "Видубичі". На цю тему вже проведено нараду з профільними фахівцями. Сьогодні вночі будуть проведені роботи з ліквідації підтікань. Коли ми знайдемо місце протікання, тоді й встановимо точну причину. Але попередньо відомо, що наприкінці минулого тижня стався прорив на водопровідній мережі біля станції метро "Видубичі", мотопомпами фахівці "Київводоканалу" відкачували воду", — заявили представники Київського метрополітену.

Проблему буде виправлено найближчим часом і критично це не повинно відобразитися на русі поїздів.

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що в метро Харкова протікає стеля через численні ракетні влучання. Через регулярні атаки ЗС РФ на станції "Спортивна" зафіксовано те, що протікає стеля. Ремонтні роботи можна виконувати лише в нічний час доби і співробітники вже почали це робити. Обсяг роботи великий.

8 грудня 2023 року в Києві з міркувань безпеки зупинили рух поїздів у метро між станціями "Теремки" і "Деміївська". Причиною стала розгерметизація тунелю і подальше підтоплення станцій.