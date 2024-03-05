В Киеве протекает еще одна станция подземки: в метрополитене назвали причину (видео)

Жители Киева поделились в сети кадрами, как с потолка на "зеленой" ветке метро течет вода. В коммунальном предприятии заявили, что предварительно произошла авария водопровода.

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Киевский метрополитен вновь оказался в центре внимания. Одна из станций подземки начала протекать. Издание "Новини.Live" в Telegram-канале поделилось кадрами с места инцидента.

Очевидцы показали, что на станции метро "Выдубичи", которая находится на "зеленой" ветке, с потолка начала течь вода. В результате на платформах и колеях начали образовываться лужи.

Украинцы задались вопросом, могут ли после этого ограничить передвижение этим видом общественного транспорта, как это произошло в декабре прошлого года с "синей" веткой.

Журналисты издания "ТСН" обратились за комментарием к представителям Киевского метрополитена. Оказалось, что произошла авария водопровода, что и могло привести к попаданию воды на станцию.

Интенсивного течения воды, как отмечается, сейчас на стации нет. Предварительно опубликованные в сети кадры были сделаны еще на выходных.

"Нам известно о проблеме попадания воды на станцию метро "Выдубичи". На эту тему уже проведено совещание с профильными специалистами. Сегодня ночью будут проведены работы по ликвидации подтеканий. Когда мы найдем место протекания, тогда и установим точную причину. Но предварительно известно, что в конце прошлой недели произошел прорыв на водопроводной сети возле станции метро "Выдубичи", мотопомпами специалисты "Киевводоканала" откачивали воду", — заявили представители Киевского метрополитена.

Проблема будет исправлена в ближайшее время и критически это не должно отобразиться на движении поездов.

Напомним, 14 февраля сообщалось, что в метро Харькова протекает потолок из-за многочисленных ракетных попаданий. Из-за регулярных атак ВС РФ на станции "Спортивная" зафиксировано то, что протекает потолок. Ремонтные работы можно выполнять лишь в ночное время суток и сотрудники уже начали это делать. Объем работы большой.

8 декабря 2023 года в Киеве из соображений безопасности остановили движение поездов в метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". Причиной стала разгерметизация тоннеля и последующее подтопление станций.