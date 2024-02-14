Ремонт днем невозможен: в метро Харькова протекает потолок из-за многочисленных ракетных попаданий

Постоянные ракетные атаки врага вызывают оползни в городе. Протекать начал потолок станции "Спортивная", возле которой произошли неоднократные ракетные попадания.

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На станции метро "Спортивная" в Харькове начал протекать потолок из-за обстрелов Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена в Facebook.

"На станции метро "Спортивная" выполняются работы по устранению протечек с потолка", — говорится в сообщении.

В городе происходят оползни из-за постоянных ракетных атак. Неподалеку станции метро "Спортивная" происходили неоднократные многочисленные ракетные попадания, в результате чего произошло незначительное протекание с потолка.

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В пресс-службе метрополитена рассказали, что сотрудники приступили к работам по устранению протечек. Однако работы требуют значительного количества времени, к тому же их возможно выполнять только в ночной период суток, когда не происходят перевозки пассажиров.

"Указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров", — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, из-за проведения ремонтных работ центральный межстанционный пешеходный переход со станции "Спортивная" до "Метростроителей" закрыт для пассажиров. Переход между станциями осуществляется через боковой пешеходный переход.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Харьков с помощью беспилотных летательных аппаратов 9 февраля. В результате обстрелов есть погибшие, среди них есть дети. Враг попал по нефтебазе, в результате утечки топлива было загрязнено более десяти тысяч квадратных метров земли. Также нефтепродукты попали в реку Немышля.