"Улица превратилась в ад": что известно о ночном ударе ВС РФ по Харькову (фото, видео)

По данным полиции, из-за атаки российских дронов полностью уничтожены 14 частных домов. Погибли несколько семей, в том числе трое детей.

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В ночь на 10 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Харьков и Харьковскую область беспилотными летательным аппаратами, в результате чего погибли семеро мирных жителей. Фокус собрал информацию о последствиях российского удара.

Обстрел Харьковской области: что известно

В 22:54 9 февраля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под ударом. Он заявил, что вражеские дроны атаковали АЗС, в результате чего разлилось горючее и загорелись 14 частных жилых домов. По информации мэра, площадь пожара составила 3700 квадратных метров.

Пожар в Харькове

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в 23:08 сообщил, что ВС РФ нанесли удары дронами-камикадзе Shahed по Харькову и населенному пункту Великий Бурлук. По его словам, в Немышлянском районе города зафиксированы попадания, повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект — кафе.

Позже Олег Синегоубов уточнил, что утечка топлива произошла из-за удара оккупантов по нефтебазе. По его словам, ВС РФ запустили по меньшей мере 10 БПЛА, 8 из которых были сбиты. Чиновник отметил, что из-за обстрела пришлось эвакуировать 50 человек. К ликвидации последствий обстрелов было привлечено 36 подразделений ГСЧС — более 200 спасателей.

ВС РФ ударили по нефтебазе

Последствия российской атаки на Харьковщину

По данным главы ОВА на 15:02 10 февраля, судмедексперт проведет ДНК-экспертизу 7 тел, сильно обгоревших в результате пожара. Все пострадавшие и погибшие – жители домов по улице Котельной.

Синегубов также сообщил, что в результате обстрела без электроснабжения остались более 1000 потребителей, некоторые дома временно отключили от газоснабжения до завершения спасательных работ.

Место удара ВС РФ в Харькове

Место удара ВС РФ в Харькове Фото: Олег Синегубов / Telegram

В Полиции Харьковской области уточнили, что среди погибших есть трое детей: младенец, 4 и 7 лет. С ожогами в больницу был доставлен 45-летний мужчина и 61-летняя женщина, которая надышалась угарным газом. По информации правоохранителей, пожар полностью уничтожил 14 частных домов.

"По данным следствия, после попадания трех БПЛА в нефтебазу произошла утечка топлива, в результате этого улица превратилась в ад. Топливо смешалось со снегом и загорелось, огонь перекинулся на дома. Дотла уничтожено полтора десятка жилых домов", — сообщили в пресс-службе.

Начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что криминалисты изымают останки погибших, отбирают образцы ДНК. По его словам, количество пострадавших может увеличиться.

Пожар в Харькове

Болвинов также отметил, что установить тело младенца на месте российского удара по Харькову невозможно.

"Температура горения была такой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел. Предполагаем, что мать держала детей, обнимая и прижимая к груди", — рассказал Болвинов.

Установить тело младенца на месте пожара невозможно

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины

В полиции также сообщили, что в результате российской атаки пострадал Великий Бурлук. В поселке повреждена больница, кафе, гаражи, машины. В Волчанске после ночного обстрела повреждено частное домовладение.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что оккупанты нанесли удары четырьмя беспилотниками по поселку Великий Бурлук примерно в 22:50, а также осуществили артиллерийский обстрел по городу Купянск. Прокуроры задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ.

Пожар в Харькове Фото: Прокуратура Харьковской области

Пожар в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

"Еще одни сутки ужасных и циничных преступлений России против мирных украинцев. Погибли и пострадали целые семьи. Враг в очередной раз устроил ад в Харькове. В масштабном пожаре, который вызвала атака российских дронов, заживо сгорели 7 человек", — прокомментировал атаку генпрокурор Андрей Костин.

В прокуратуре также показали последствия обстрела Немышлянского района, снятые на видео с коптера.

Последствия обстрела Немышлянского района Харькова

Обстрел Харьковской области: реакция президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку "Шахедов" по Харькову и области, отметив, что спасательная операция продолжается. Глава государства подтвердил, что российский удар забрал жизни нескольких семей.

"Погибла целая семья: родители и трое детей. Самому старшему сыну, Алексею, 7 лет, среднему, Михаилу, 4 года, самому маленькому — Павлу, ему было 7 месяцев. Дети, которые еще не успели увидеть жизнь и были убиты из-за российского безумия. Погибла и еще одна семья: муж и жена. Мои соболезнования всем родным и близким!" — сообщил Зеленский.

Президент также выразил благодарность всем, кто поддерживает Украину и украинцев в защите от российского террора.

Сгоревший дом в Харькове Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Сгоревший дом в Харькове Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Харьковские спасатели Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Напомним, в ночь на 10 февраля российские оккупанты также атаковали "Шахедами" Одесскую область.