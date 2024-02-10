Удар ВС РФ по Харькову: из домов эвакуировали 50 человек, один человек погиб (видео)

В полиции заявили, что с ожогами 1-2 степени в больницу доставлены 45-летний мужчина и 61-летняя женщина, которая надышалась угарным газом.

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В результате удара ВС РФ по Харькову вечером 9 февраля погиб один человек. Также из горящих домов пришлось эвакуировать 50 человек. Об этом сообщила Полиция Харьковской области.

Отмечается, что с ожогами 1-2 степени в больницу доставлены 45-летний мужчина и 61-летняя женщина, которая надышалась угарным газом.

"Следователи, криминалисты, взрывотехники по возможности проводят осмотр места происшествий. С ожогами 1-2 степени в больницу доставлены 45-летний мужчина, а также 61-летняя женщина, которая вдохновлялась угарным газом", — отметили в правоохранительных органах.

Последствия удара по Харькову

Также о произошедшем рассказал руководитель областной прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков. Он заявил, что число пострадавших может вырасти.

"В настоящее время спасены 4 человека, 50 эвакуированы. В настоящее время 1 человек получил 40% ожогов тела и находится в больнице", — заявил он в 01:35 ночи.

Последствия удара по Харькову

БПЛА атаковали Харьков: что известно

Вечером 9 февраля российские дроны атаковали Харьков и Харьковскую область. В 22:54 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под ударом. В нем слышали взрывы

Как заявил в 23:08 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне нанесли удары дронами-камикадзе Shahed по Харькову и населенному пункту Великий Бурлук. По его словам, в Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект — кафе.

Напомним, что представительница Сил обороны Наталия Гуменюк заявила, что оккупанты усилили атаки ударными БпЛА на юге Украины и пытаются найти ПВО. В связи с успешным уничтожением ракетного катера "Ивановец" и усилением шторма российский флот не может восстановить полноценное присутствие в море.