Оккупанты усилили атаки ударными БпЛА на юге Украины и пытаются найти ПВО, — Гуменюк (видео)

В связи с успешным уничтожением ракетного катера "Ивановец" и усилением шторма российский флот не может восстановить полноценное присутствие в море, говорит пресс-секретарь ОК "Юг".

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Российские войска усилили атаки ударными БПЛА в южных областях Украины и пытаются разведать схему противовоздушной обороны. Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, в эфире телемарафона сообщила подробности.

Враг пытается разведать схему противовоздушной обороны, противодействовать ей, истощать. По ее словам, это в конце концов может позволить оккупантам выполнить их цель — поразить объекты.

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"Каким количеством вооружения они это делают, каждый раз может быть разное, но в любом случае мы готовы к отражению массированности этих атак", — пояснила она.

Кроме того, Гуменюк добавила, что в связи с успешным уничтожением ракетного катера "Ивановец" и усилением шторма, российский флот не может восстановить полноценное присутствие в море. Оккупантам из-за этого не удается безопасно проводить разведку, что отражается на качестве массированных атак с юга.

"Крайние два дня это до пяти единиц. Они патрулируют направление нового пункта базирования, сравнительно нового — Новороссийска", — добавила она.

Ракетоноситель, по ее словам, выходил в море на определенное время. Уже утром 9 февраля его на боевом дежурстве не наблюдали.

Напомним, 8 февраля Гуменюк рассказала, что на левом берегу Херсонской области у оккупантов действует "командирское эмбарго" на бронетехнику. Российские войска чаще используют личный состав для штурмов. Силы обороны закрепляются на позициях в районе села Крынки, в частности, об этом свидетельствует присутствие в локации украинского флага.