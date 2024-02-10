Новая атака дронами ВС РФ: в Одессе слышали взрывы, в Харькове сильный пожар (видео, фото)

В результате атаки на Харьков сгорели более 15 частных жилых домов. За помощью к медикам обратился пострадавший. Также нашли тело погибшего человека.

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Российские войска вечером 9 февраля начали новую массированную воздушную атаку на Украину. О первых группах БПЛА Воздушные силы ВСУ сообщили еще в 21:40.

Сообщается, что дроны двигались из акватории Черного моря. Они летели в Николаевскую и Одесскую области. Уже в 22:40 появились сообщения о вражеских беспилотниках в Харьковской области.

БПЛА атаковали Харьков: что известно

В 22:54 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под ударом. В нем слышали взрывы.

Как заявил в 23:08 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне нанесли удары дронами-камикадзе Shahed по Харькову и населенному пункту Великий Бурлук. По его словам, в Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект — кафе.

"Сейчас — без пострадавших", — отметил Синегубов.

Также в сети опубликовали видео с места событий.

Пожар в Харькове

Как сообщило позже "Суспільне", по меньшей мере семь частных домов, хозяйственных построек и гаражей пылают на одной из улиц в Немышлянском районе Харькова в результате российских ударов.

Позже Терехов сообщил, что вражеские БПЛА ударили по АЗС. В результате этого попадания разлилось горящее горючее, горят 14 частных жилых домов. Мэр сообщил, что площадь пожара 3700 квадратных метров. Эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей.

Пожар в Харькове

Затем руководитель областной прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков заявил журналистам, что к врачам обратился мужчина, он получил 40% ожогов тела в результате пожара. Он также заявил о 15 сгоревших домах.

"Российские военные, предварительно с территории Белгородской области, запустили БПЛА типа Shahed. Три беспилотника попали по Немышлянскому району Харькова. В результате разрушен объект критической инфраструктуры. Там было большое количество топлива, поэтому так ужасны последствия пожара", — сказал Фильчаков.

Пожар в Харькове

Позже пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщила, что на месте пожара нашли тело погибшего.

Пожар в Харькове

БПЛА атаковали Одесскую область: что известно

О первых взрывах в Одессе сообщил корреспондент Фокуса еще в 21:44 вечера 9 февраля.

Взрывы в Одессе

В 23:23 глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что известно об одном пострадавшем в результате вражеской дроновой атаки.

"44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья. В настоящее время он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице", — сообщил Кипер.

В 00:10 ночи 10 февраля Воздушные силы ВСУ сообщили о новых группах БПЛА, которые движутся в направлении Одесской области. Дроны направлялись к Татарбунарскому и Килийскому районам. Также Олег Кипер предупредил об опасности жителей Измаильского района области.

Отбой воздушной тревоги в Одесской области объявили только в 02:21 ночи.

Напомним, что представительница Сил обороны Наталия Гуменюк заявила, что оккупанты усилили атаки ударными БпЛА на юге Украины и пытаются найти ПВО. В связи с успешным уничтожением ракетного катера "Ивановец" и усилением шторма российский флот не может восстановить полноценное присутствие в море.